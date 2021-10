ICC Mens T20 World Cup 2021, India vs Pakistan: भारतीय टीम 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में होने वाले टी20 विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से करेगी. दोनों टीमों के बीच 24 अक्टूबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium, Dubai) में हाईवोल्टेज मैच खेला जाना है. इस मुकाबले से पहले बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है. भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने महामुकाबले से पहले शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) को चेतावनी दे डाली है.

‘स्टार स्पोर्ट्स’ के साथ बातचीत में हरभजन ने कहा, “मैंने भी शोएब अख्तर को बोल दिया. मैंने कहा यार इस बार खेलने का क्या फायदा आपका? आप हमें वॉकओवर ही दे दो यार… कोई फायदा तो होगा नहीं. आप हमारे साथ खेलेगा… फिर हारोगे, फिर निराश होगे… क्या फायदा है. शोएब अख्तर कोई चांस नहीं है भाई… हमारी टीम बहुत तगड़ी है… उड़ा देगी तुमको.”

