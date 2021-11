NZ vs NAM, T20 World Cup 2021: न्यूजीलैंड और नामीबिया के बीच 5 नवंबर को टूर्नामेंट का 36वां मैच खेला गया, जिसमें न्यूजीलैंड ने 52 रन से बड़ी जीत दर्ज कर सेमीफाइनल की उम्मीदों को जीवित रखा है. न्यूजीलैंड ने इस सीजन 4 में से तीन मैच अपने नाम कर लिए हैं, जिसके साथ यह टीम ग्रुप-2 में दूसरे पायदान पर पहुंच चुकी है. पाकिस्तान पहले ही अगले दौर में स्थान बना चुका है. ऐसे में अब भारत, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच सेमीफाइनल का टिकट पाने की होड़ है.

न्यूजीलैंड-नामीबिया के बीच शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में खेले गए सुपर-12 के इस मुकाबले में अंपायर बाल-बाल बचे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कुछ लोग इस पूरे मामले में अंपायर को भाग्यशाली मान रहे हैं, तो कुछ बल्लेबाज को…

ये वाकया न्यूजीलैंड की पारी के 12वें ओवर का है. इस ओवर में कार्ल ब्रिकेनस्टॉक (Ruben Trumpelmann) की दूसरी बॉल पर केन विलियम्सन (Kane Williamson) ने सीधा शॉट खेला. बॉल तेज रफ्तार से अंपायर की ओर आई, लेकिन अंपायर पॉल राइफल (Paul Reiffel) ने फुर्ती दिखाते हुए खुद को गेंद की दिशा से हटा दिया. गेंद सीधे बाउंड्री पार पहुंच गई, जिसक साथ न्यूजीलैंड के खाते में चार रन जुड़ गए.

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 4 विकेट खोकर 163 रन बनाए. 84 के स्कोर पर 4 विकेट गंवाने के बाद ग्लेन फिलिप्स और जेम्स नीशम के बीच पांचवें विकेट के लिए 76 रन की साझेदारी हुई, जिसने टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया. विपक्षी टीम की ओर से विपक्षी टीम की ओर से बर्नाड, डेविड वीस और इरामस ने 1-1 शिकार किए.

