T20 World Cup 2021: टी20 विश्व कप में पाकिस्तान बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है. इस टीम ने सुपर-12 में भारत को 10 विकेट से हराने के बाद न्यूजीलैंड पर 5 विकेट से जीत दर्ज की. ग्रुप-2 में पाकिस्तान 4 अंकों के साथ टॉप पर है. जब पाकिस्तान ने टीम इंडिया पर जीत दर्ज की, तो पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ, जिससे ‘रावलपिंडी एक्सप्रेस’ नाम से मशहूर यह दिगग्ज भड़क गया.

शोएब अख्तर उस वक्त पीटीवी पर एक लाइव डिबेट में बैठे थे. उनके साथ विवियन रिचर्ड्स, सना मीर भी मौजूद थीं. इस शो को मशहूर एंकर डॉ. नौमान होस्ट कर रहे थे. शो के दौरान नौमान ने कुछ ऐसा कह दिया, जिससे शोएब अख्तर खफा हो गए और उन्हें लाइव शो के दौरान चैनल से इस्तीफा दे दिया.

डिबेट के दौरान शोएब अख्तर शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ पर अपने विचार रख रहे थे. इसी बीच नौमान ने शोएब अख्तर से कहा कि वह बेरुखी से बात कर रहे हैं. यह नहीं कहना चाहता कि आप ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, तो आप जा सकते हैं. इसके बाद शोएब अख्तर ने कहा, इस बात को यहीं खत्म करें, “मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं कह रहा था जो मुद्दा था उस पर बात कर रहा था.”

WOW!!!! Shoaib Akhtar just walks out of PTV Sports during live show. “jis tarah national TV par mere sath behave kiya gaya hai, I don’t think I should be sitting here. I am resigning from PTV” Right thing to do after Dr Nauman Niaz insulting a national hero on national TV. 👏 https://t.co/vmA0BtbaDU pic.twitter.com/EPuqzweoqr

— Hassan (@iamhassan9) October 26, 2021