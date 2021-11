T20 World Cup 2021: पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वसीफ जाफर (Wasim Jaffer) ट्विटर पर अक्सर माजकिया पोस्ट करते हैं, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है. इस बार वसीम जाफर ने टी20 विश्व कप-2021 को लेकर एक पोस्ट किया है, जो सभी को काफी पसंद आ रहा है. ग्रुप-1 में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच सेमीफाइनल में पहुंचने की जंग है, जबकि ग्रुप-2 में भारत, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड अगले दौर में पहुंचने के लिए परेशान हैं. ऐसे में वसीम जाफर ने बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर ‘धमाल’ फिल्म की एक तस्वीर पोस्ट की है.

इस तस्वीर में बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख के गले में फंदा लगा हुआ है और वह अभिनेता जावेद जाफरी के कंधों पर खड़े है, इसी तरह से अभिनेता आशीष चौधरी भी अरशद वारसी के कंधों पर खड़े नजर आ रहे हैं. इन अभिनेताओं के स्थान पर वसीम जाफर ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अफगानिस्तान का नाम लिखा है.

आईसीसी टी20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और भारत की स्थिति भी कुछ इसी तरह की हो चुकी है. क्योंकि इस समय दोनों टीमों के गले में फंदा लटका हुआ है. वे शनिवार को इंग्लैंड-दक्षिण अफ्रीका और रविवार को न्यूजीलैंड-अफगानिस्तान के बीच होने वाले मैचों के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ताकि अंतिम चार में जगह बना सकें, जबकि ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद है कि इंग्लैंड प्रोटियाज को हरा देगा. जिससे वे सेमीफाइनल पहुंच जाएंगे, कप्तान विराट कोहली प्रार्थना कर रहे होंगे कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दें जिससे भारत के लिए अंतिम-चार में जाने का रास्ता साफ हो सकें.

Current situation 😅: India and AUS not only need to win but need AFG and ENG to win too for certain/easier passage. #T20WorldCup pic.twitter.com/6K6x0q7ogs

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) November 6, 2021