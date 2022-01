Tamim Iqbal ने लिया T20I से 'ब्रेक', वर्ल्ड कप से बाहर होना तय

Tamim Iqbal steps away from T20Is for next six months: बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज तमीम इकबाल (Tamim Iqbal) ने अगले 6 महीनों के लिए टी20 क्रिकेट से ब्रेक ले लिया है. इसी के साथ तमीम इकबाल टी20 वर्ल्ड कप से भी बाहर होना तय है. हालांकि तमीम ने कहा कि अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) विश्व कप से पहले उनसे फिर से पूछता है तो वह इस फैसले पर पुनर्विचार कर सकते हैं.

मैं अगले छह महीनों के लिए टी20 खेलने पर विचार नहीं करूंगा: तमीम इकबाल

ईएसपीएन क्रिकइंफो ने तमीम के हवाले से कहा, “मेरे टी20 भविष्य के बारे में चर्चा हुई है. पिछले कुछ दिनों में, मैं बीसीबी अध्यक्ष नजमुल हसन और जलाल यूनुस भाई और काजी इनाम अहमद के साथ बैठक कर रहा हूं. वे चाहते थे कि मैं टी20 को जारी रखूं. इस साल विश्व कप खेलूं. मेरी एक अलग तरह की सोच थी. मैं अगले छह महीनों के लिए टी20 खेलने पर विचार नहीं करूंगा. मेरा पूरा ध्यान टेस्ट और एकदिवसीय मैचों पर होगा.”

उन्होंने आगे कहा, “हम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप और 2023 विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने की तैयारी कर रहे हैं. मैं अगले छह महीनों में टी20 के बारे में नहीं सोचूंगा. मुझे उम्मीद है कि खेलने वाले इतना अच्छा करेंगे कि टीम को टी20 में मेरी जरूरत नहीं होगी. लेकिन अगर भगवान न करे टीम या क्रिकेट बोर्ड को मेरी जरूरत हो और मैं तैयार हूं.”

पिछले एक साल से टी20 टीम से दूर तमीम इकबाल

32 वर्षीय खिलाड़ी ने अध्यक्ष नजमुल हसन सहित बीसीबी के शीर्ष अधिकारियों के साथ अपनी चर्चा के बाद यह घोषणा की, जिन्होंने उन्हें निर्णय लेने से रोकने की कोशिश की. तमीम पिछले 12 महीनों से ज्यादातर बांग्लादेश की टी20 टीम से दूर थे. उन्होंने आखिरी बार टी20 मैच 2020 में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला था, जिसके बाद वह चोट के कारण बाकी तीन मैचों की श्रृंखला से चूक गए थे.

लिटन दास, सौम्या सरकार और मोहम्मद नईम जैसे अन्य सलामी बल्लेबाजों को अवसर देने के लिए उन्होंने पिछले साल के टी20 विश्व कप के टूर्नामेंट से भी स्वेच्छा से नाम वापस ले लिया. तमीम ने उस समय कहा था कि चूंकि वह टी20 विश्व की अगुवाई करने से चूक गए थे, उनके लिए टूर्नामेंट को छोड़ना ही उचित था. सलामी बल्लेबाज ने कहा कि यह एक क्रिकेट निर्णय था और उनका ध्यान इस साल टेस्ट और एकदिवसीय मैचों पर है, लेकिन अगर टीम के लिए परिस्थितियां मुश्किल होती हैं तो वह केवल टी20 मैच खेलने पर पुनर्विचार करेंगे. (IANS इनपुट के साथ)