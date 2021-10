Team India Next Coach: Rahul Dravid ने किया भारत के हेड कोच पद के लिए आवेदन

Team India Next Coach- Rahul Dravid Applied for The Post: भारतीय टीम के चीफ कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) का कार्यकाल अब खत्म होने के करीब है. टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) टूर्नामेंट के बाद रवि शास्त्री भारतीय टीम के कोच पद पर नहीं रहेंगे. इस बीच जानकार पहले से ही अटकलें लगा रहे थे कि भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) भारतीय टीम के नए चीफ कोच हो सकते हैं. इन अटकलों को सही साबित करते हुए द्रविड़ ने भी एक कदम आगे बढ़ा दिया है उन्होंने बीसीसीआई को इस पद के लिए अपना आवेदन दिया है. मंगलवार को मुख्य कोच पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि थी.

न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा ने यह जानकारी दी है कि उसे बीसीसीआई (BCCI) से जुड़े सूत्रों से जानकारी मिली है कि भारत के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) अपना आवेदन दिया है. बीसीसीआई ने भारतीय टीम में कई सपॉर्ट स्टाफ के सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे थे. इनमें चीफ कोच के पद के साथ-साथ बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग कोच के अलावा एनसीए के लिए खेल विज्ञान के हेड के तौर पर भी आवेदन मांगे गए हैं. फिलहाल राहुल नेशनल क्रिकेट अकैडमी एनसीए को अध्यक्ष हैं.

भारतीय टीम के चीफ कोच की नियुक्ति बीसीसीआई की विशेष क्रिकेट सलाहकार समिति (CAC) करेगी, बीसीसीआई बाद में इस समिति की घोषणा करेगा. राहुल द्रविड़ के बतौर कोच के रूप में अनुभव की बात करें तो वह भारतीय क्रिकेट में अंडर- 19 और भारत A टीम के कोच रह चुके हैं. उनकी कोचिंग में भारतीय अंडर 19 टीम ने साल 2018 में भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया था. इसके अलावा वह आईपीएल में भी राजस्थान रॉयल्स (RR) समेत कुछ टीमों को बतौर कोच अपनी सेवाएं दे चुके हैं.

48 वर्षीय राहुल द्रविड़ ने अपने इंटरनेशनल करियर में 164 टेस्ट मैच, 344 वनडे और एकमात्र टी20 इंटरनेशनल मैच खेला है. टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 36 शतकों की मदद से कुल 13,288 रन बनाए थे, जबकि वनडे में 12 शतक और 83 हाफ सेंचुरी की बदौलत उनके नाम 10,889 रन हैं. इंग्लैंड के खिलाफ खेले एकमात्र टी20 मैच में उन्होंने 31 रन बनाए.

हाल ही में जब भारतीय टेस्ट टीम इंग्लैंड दौरे पर थी, तब सीमित ओवरों की सीरीज के लिए शिखर धवन (Shikhar Dhawan) की कप्तानी में एक टीम चुनी गई थी. यहां राहुल द्रविड़ को कार्यवाहक कोच के रूप में टीम के साथ भेजा गया था. तभी से इसकी अटकलें तेज हो गई थीं कि राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के नए चीफ कोच होंगे.