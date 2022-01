ICC T20 Men's Team Of The Year: ICC ने चुने तीन पाकिस्तानी खिलाड़ी, भारत से कोई नहीं, Babar Azam कप्त

ICC T20 Team Of The Year: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संस्था (ICC) ने बीते साल 2021 में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर अपनी टीम ऑफ द ईयर (ICC Men’s T20 Team of The Year) का ऐलान किया है. आईसीसी हर साल हर फॉर्मेट में खिलाड़ियों के साल भर के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर टीम ऑफ द ईयर चुनता है. इस बार उसने जो टी20 टीम चुनी है, उसमें तीन-तीन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जगह मिली है, जबकि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) को तो इस टीम का कप्तान भी चुना गया है. लेकिन हैरानी की बात है कि इस टीम में भारत का कोई भी खिलाड़ी अपनी जगह नहीं बना पाया है.

पाकिस्तान के युवा कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) साल 2021 में सबसे छोटे प्रारूप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी रहे. टी20 वर्ल्ड कप की 6 पारियों में उन्होंने 60.60 की औसत से 303 रन के साथ अग्रणी रन-स्कोरर के रूप में समाप्त किया. कुल मिलाकर बाबर ने 29 मैच खेले और 37.56 की औसत से 1 शतक और 9 अर्धशतकों के साथ 939 रन बनाए. साथ ही उनकी कप्तानी की भी प्रशंसा की गई, क्योंकि उन्होंने अपनी टीम को टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) के सेमीफाइनल में पहुंचाया था.

https://twitter.com/ICC/status/1483752386447429637?s=20

उनके सलामी जोड़ीदार मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan), जिन्हें ग्यारह में विकेटकीपर के रूप में नामित किया गया है, उन्होंने 2021 में खेल के सबसे छोटे प्रारूप में बेहतरीन प्रदर्शन किया. रिजवान ने 73.66 की औसत और 134.89 की स्ट्राइक रेट से केवल 29 मैचों में 1326 रन बनाए. आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे थे.

ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर खिलाड़ी मिशेल मार्श, जिन्होंने नाबाद 77 रन बनाकर दुबई में टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी टीम को जीत दिलाई थी, उनको आईसीसी टीम में जगह मिली है. पूरे कैलेंडर वर्ष के दौरान, मार्श सबसे छोटे प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज थे, जिसने अपने खेल में तेजी से सुधार किया और तीसरे नंबर पर 21 मैचों में 36.88 की औसत से 627 रन बनाए और 8 विकेट भी लिए.

आईसीसी द्वारा घोषित ग्यारह में पाकिस्तान के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी, इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जोस बटलर, साउथ अफ्रीका के बाएं हाथ के स्पिनर तबरेज शम्सी, बल्लेबाज एडिन मार्करम और डेविड मिलर, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड, श्रीलंका के लेग स्पिनर वानिंदु हसरंगा और बांग्लादेश के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को भी शामिल किया गया है.

आईसीसी पुरुष टी20 टीम ऑफ द ईयर:

जोस बटलर, मोहम्मद रिजवान (WK), बाबर आजम (कप्तान), एडिन मार्करम, मिशेल मार्श, डेविड मिलर, तबरेज शम्सी, जोश हेजलवुड, वानिन्दु हसरंगा, मुस्तफिजुर रहमान और शाहीन अफरीदी.

(इनपुट: आईएएनएस)