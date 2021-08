Tokyo Olympics 2020: भारतीय हॉकी टीम ने टोक्‍यो ओलंपिक के मुकाबले में जर्मनी को मात देकर कांस्‍य पदक अपने नाम किया. 41 साल बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम (India Hockey Team) ओलंपिक में पदक जीतने में कामयाब रही है. हॉकी टीम के इस शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्‍तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) एकाएक चर्चा में आ गए.

महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) का भारती हॉकी टीम को लेकर सात साल पुराना ट्वीट इंस वक्‍त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस ट्वीट में धोनी ने लिखा था, “आज का दिन काफी अविश्‍वसनीय रहा. इसलिए नहीं क्‍योंकि चेन्‍नई सुपर किंग्‍स फाइनल में पहुंच गई है बल्कि इसलिए क्‍योंकि भारतीय हॉकी टीम ने गोल्‍ड मेडल जीता है. हमें गर्व महसूस कराने के लिए शुक्रिया.”

Outstanding day today not because CSK got into the finals but because INDIAN HOCKEY TEAM won the gold medal,thanks for making us proud

