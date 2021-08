Unmukt Chand Retires: भारत को अपनी कप्तान में अंडर-19 विश्व कप जिताने वाले क्रिकेट उन्मक्त चंद (Unmukt Chand) ने बड़ी घोषणा की है. उन्मुक्त चंद ने ‘भारतीय क्रिकेट’ से संन्यास का ऐलान कर दिया है. उन्मुक्त ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए इसका ऐलान किया है. उन्मुक्त की कप्तानी में भारत ने साल 2012 में अंडर-19 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था. भले ही उन्मुक्त को कभी भारत की सीनियर टीम में मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपने करियर में 21 आईपीएल मैच खेले, जिसमें उन्होंने 300 रन बनाए.

उन्मुक्त चंद ने संन्यास का ऐलान करते हुए लिखा, “क्रिकेट एक यूनिवर्सल खेल है. हो सकता है कि अर्थ बदल जाएं लेकिन मकसद हमेशा एक ही रहता है और वह है- टॉप लेवल पर खेलना… मेरे सभी सपोर्टर और चाहने वालों का शुक्रिया, जिन्होंने हमेशा मुझे दिल में जगह दी. आप जैसे हैं उससे लोग प्यार करें, इससे बेहतर कोई फीलिंग नहीं होती. मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मेरे पास ऐसे लोग हैं. सबका शुक्रिया. अगले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं.”

T1- On to the next innings of my life #JaiHind🇮🇳 pic.twitter.com/fEEJ9xOdlt

— Unmukt Chand (@UnmuktChand9) August 13, 2021