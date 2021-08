Virender Sehwag Raises Ball Tempering issue during Lords Test: भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्‍लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने लॉर्ड्स टेस्‍ट के चौथे दिन इंग्लिश क्रिकेटर्स द्वारा की गई चीटिंग पर खुलकर अपनी बात रखी. सहवाग ने पूछा कि मैदान में ये चल क्‍या रहा है ?

इन दिनों कोरोना महामारी के चलते गेंद पर थूक का इस्‍तेमाल करना मना है. ऐसे में गेंद को जल्‍द पुराना करने की कोशिश में इंग्लिश खिलाड़ी मैदान पर गेंद को जूते के नीचे दबाकर उसे खराब करने का प्रयास करते हुए नजर आए.

मैच में सोनी टीवी के लिए कमेंट्री कर रहे वीरेंद्र सहवाग ने ट्वटिर के माध्‍यम से गेंद से छेड़छाड़ का मुद्दा उठाया. उन्‍होंने मैच के दौरान गेंद को जूते से कुचल रहे इंग्लिश क्रिकेटर्स की तस्‍वीर शेयर की. उन्‍होंने लिखा, “ये क्‍या हो रहा है ? क्‍या ये इंग्‍लैंड के क्रिकेटर्स द्वारा गेंद को खराब करने का प्रयास है या फिर कोरोना काल में वो बचाव के लिए कदम उठा रहे हैं.”

Yeh kya ho raha hai.

Is it ball tampering by Eng ya covid preventive measures 😀 pic.twitter.com/RcL4I2VJsC

— Virender Sehwag (@virendersehwag) August 15, 2021