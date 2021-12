भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवजराज सिंह (Yuvraj Singh) ने जिस बल्‍ले से अपना पहला अंतरराष्‍ट्रीय शतक जड़ा था उसे अंतरिक्ष में भेजा गया है. साल 2003 में युवी ने ढाका के शेर-ए-बंगाल स्‍टेडियम में अपने करियर का पहला शतक जड़ा था. युवराज के बल्‍ले को अंतरिक्ष में भेजने की पहल पिछले हफ्ते एशिया के एनएफटी बाजार कोलेक्सियन और पूर्व भारतीय क्रिकेटर के सहयोग से किया गया था. कंपनी ने युवराज के एनएफटी को जारी करने के लिए उनके साथ भागीदारी की है.

इसके अलावा, युवराज (Yuvraj Singh) के बल्ले को अंतरिक्ष में भेजकर वीडियो के माध्यम से प्रशंसकों को आकर्षित किया जाएगा, क्योंकि यह अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला बल्ला बन गया है. वीडियो कोलेक्सियन की आधिकारिक वेबसाइट पर दिसंबर के अंतिम सप्ताह में अपलोड किया जाएगा.

इसे लेकर युवराज (Yuvraj Singh) ने कहा, मैं विशेष रूप से कोलेक्सियन पर अपनी पहली एनएफटी अंतरिक्ष यात्रा साझा करने के लिए उत्साहित हूं. इस तरह के एक नए मंच पर अपने प्रशंसकों के साथ जुड़ना रोमांचक है और मेरे पहले शतकीय बल्ले की तरह अपनी कुछ सबसे कीमती चीजों को साझा करने के लिए उत्सुक हूं.”

And IT’S TIME…

As promised, bringing an out-of-this world experience for my fans.

On the occasion of Christmas, I come bearing gifts from my exclusive NFT collection, this one is literally all the way from Space and back.https://t.co/n9hGW9yQ9v pic.twitter.com/j38J2ksrgY

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) December 25, 2021