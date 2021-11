Melbourne Renegades Women vs Sydney Thunder Women, Womens Big Bash League 2021: भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) ने महिला बिग बैश लीग (WBBL) में इतिहास रच दिया है. स्मृति मंधाना ने 17 नवंबर को मेलबर्न रेनेगेड्स वीमेंस के खिलाफ 64 गेंदों में 3 छक्कों और 14 चौकों की मदद से 114 रन की नाबाद पारी खेली. इसी के साथ स्मृति मंधाना बिग बैश लीग में शतक जड़ने वाली पहली भारतीय महिला बन चकी हैं.

स्मृति मंधाना ने इस इनिंग के साथ डब्ल्यूबीबीएल इतिहास में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज एशले गार्डनर (Ashleigh Gardner) के सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर की बराबरी भी कर ली है. हालांकि स्मृति मंधाना की यह पारी टीम के काम नहीं आई और सिडनी थंडर्स 4 रन से मैच हारकर फाइनल की रेस से बाहर हो गई. टीम को अतिंम गेंद पर छक्के की जरूरत थी, लेकिन स्मृति मंधाना टीम को जीत नहीं दिला सकी.

मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेलबर्न ने 4 विकेट खोकर 175 रन बनाए. टीम ने 9 के स्कोर तक अपने दो विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद Evelyn Jones ने हरमनप्रीत कौर के साथ तीसरे विकेट के लिए 91 रन जुटाए.

HUNDRED! Superb knock from Smriti Mandhana to bring up her maiden WBBL hundred off 57 balls in Mackay 💯⭐

LIVE: https://t.co/e5UVmR8Ekj #WBBL07 pic.twitter.com/oZFmmihnEY

