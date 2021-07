West Indies vs Australia, 1st ODI: ऑस्ट्रेलिया ने 20 जुलाई को बारबाडोस (Kensington Oval, Bridgetown, Barbados) में खेले गए पहले वनडे मैच में वेस्टइंडीज को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 133 रन से मात दी. इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने तीन मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से लीड बना ली है. वेस्टइंडीज ने टी20 सीरीज 4-1 से अपने नाम की है. ऐसे में अब ऑस्ट्रेलिया सम्मान बचाने के इरादे से खेल रहा है.

इस मुकाबले के दौरान मिचेल स्टार्क ने एक ऐसी गेंद फेंकी, जिस पर उन्हें विकेट तो मिला ही, लेकिन साथ ही फैंस भी काफी इंप्रेस हो गए. दरअसल वेस्टइंडीज की पारी के तीसरे ओवर की पहली गेंद स्टार्क की गेंद जेसन मोहम्मद का ऑफ स्टंप ले उड़ी. बॉल की गति इतनी तेज थी कि स्टंप काफी दूर जाकर गिरा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

Just love this, cartwheeling the stumps is one of the best attraction in cricket.pic.twitter.com/UrUY6BK5xv

— Johns. (@CricCrazyJohns) July 21, 2021