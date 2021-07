West Indies vs Australia, 2nd T20I: वेस्टइंडीज ने सेंट लूसिया (Daren Sammy National Cricket Stadium, Gros Islet, St Lucia) में खेले गए दूसरे टी20 मैच मे मेहमान ऑस्ट्रेलिया को 56 रन से मात दी. इसी के साथ वेस्टइंडीज ने 5 मुकाबलों की सीरीज में 2-0 से लीड बना ली है. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) की जमकर धुनाई हुई. स्टार्क ने 4 ओवरों में 49 रन लुटाए, जिसके साथ उनके नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया.

मिचेल स्टार्क टी20 अंतर्राष्ट्रीय में पहले ऐसे गेंदबाज बन चुके हैं, जिनके खिलाफ एक ही मैच में 5 अलग-अलग बल्लेबाजों ने छक्के जड़े. स्टार्क के विरुद्ध आंद्रे रसेल, ड्वेन ब्रावो, शिमरोन हेटमायर, लिंडल सिमंस और आंद्रे फ्लेचर ने छक्के लगाए. स्टार्क के लिए दिन इतना खराब रहा कि वह एक भी विकेट अपने नाम नहीं कर सके.

