West Indies vs Pakistan, 2nd Test: वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच जमैका (Sabina Park, Kingston, Jamaica) में दूसरा टेस्ट मैच जारी है, जिसके पहले दिन पाकिस्तान मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने पहले दिन की समाप्ति तक 4 विकेट खोकर 212 रन बना लिए हैं. दोनों टीमों के बीच 2 मुकाबलों की सीरीज में मेजबान वेस्टइंडीज ने 1-0 से लीड बना रखी है. ऐसे में पाकिस्तान को यह मैच हर हाल में जीतना होगा.

मुकाबले में वेस्टइंडीज के कप्तान कार्लोस ब्रेथवेट ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया. उनके गेंदबाजों ने इसे सही साबित कर दिया जब केमार रोच और जेडेन सील्स ने पाकिस्तान के तीन विकेट 3.5 ओवर में निकाल दिए.

रोच ने आबिद अली (1) को स्लिप में लपकवाया और छह गेंद बाद अजहर ली (0) अपना विकेट गंवा बैठे. सील्स ने इमरान बट (1) का विकेट लिया, जिन्होंने विकेटकीपर जोशुआ डासिल्वा को कैच थमाया. मैदानी अंपायर ने अपील खारिज कर दी, लेकिन रिव्यू लेने के बाद उन्हें आउट करार दिया गया.

