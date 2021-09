West Indies Women vs South Africa Women, 2nd T20I: साउथ अफ्रीका की महिला टीम ने वेस्टइंडीज को दूसरे टी20 मैच में 50 रन से मात दी. इसी के साथ साउथ अफ्रीका ने तीन मुकाबलों की शृंखला में 1-0 से लीड बना ली है. दोनों टीमों के बीच पहला मैच बेनतीजा रहा था. अब सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच 4 सितंबर को खेला जाना है. इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की सलामी बल्लेबाज लिजेल ली (Lizelle Lee) ने विस्फोटक पारी खेली. उन्होंने 52 गेंदों में 12 चौकों और 1 छक्के की मदद से 75 रन बनाए.

मैच में वेस्टइंडीज की कप्तान किसिया नाइट ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में तीन विकेट पर 165 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेजबान टीम 20 ओवर में आठ विकेट पर 115 रन ही बना सकी.

दक्षिण अफ्रीका की ओर से ली ने 52 गेंदों पर 12 चौकों और एक छक्कों की मदद से सर्वाधिक 75 रन बनाए. ली के अलावा लौरा वोल्वार्ट ने नाबद रह कर नौ गेंदों पर एक चौका और चार छक्कों की तुफानी पारी खेल कर 33 रन बनाए. मेजबान टीम की तरफ से हेले मैथ्यूज ने दो जबकि कियाना जोसेफ ने एक विकेट लिए.

South Africa win by 50 runs 🎉

The visitors take a 1-0 lead into the final T20I on Saturday. #WIvSA | https://t.co/QKwXHwoVZO pic.twitter.com/VwpAlpzqSt

