When MS Dhoni is Retiring from IPL ? : अगले साल भी धोनी खेलेंगे आईपीएल, बातों-बातों में दे बैठे हिंट

When MS Dhoni is Retiring from IPL ? : महेंद्र सिंह धोनी ने पिछले साल अंतरराष्‍ट्र्रीय क्रिकेट से संन्‍यास ले लिया था.

When MS Dhoni is Retiring from IPL ? : अगले साल भी धोनी खेलेंगे आईपीएल, बातों-बातों में दे बैठे हिंट

When MS Dhoni is Retiring from IPL ? : भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान महेंद्र सिंह धोनी का आईपीएल में बतौर बल्‍लेबाज सफर कब खत्‍म होगा इसे लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जाते रहते हैं. मंगलवार को धोनी ने यह साफ कर दिया कि वो आईपीएल 2022 में चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे. इस सीजन के बाद आईपीएल से संन्‍यास लेने का उनका कोई इरादा नहीं है. धोनी ने सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा लेकिन यह फैन्‍स के सवालों का जवाब देते हुए उन्‍होंने साफ कर दिया कि उनका विदाई मैच चेन्‍नई में होगा. इस सीजन का समापन यूएई में होगा. मतलब साफ है कि फैन्‍स 2022 में भी धोनी को आईपीएल में खेलते हुए देखेंगे. When MS Dhoni is Retiring from IPL ? : माही ने चेन्‍नई सुपर किंग्‍स का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी ‘इंडिया सिमेंट्स’ के 75वें साल के जश्न के मौके पर प्रशंसकों से बात करते हुए कहा, ‘‘ जहां तक संन्यास की बात है तो आप भी आ सकते हैं और मुझे सीएसके के लिए खेलते हुए देख सकते हैं और यह मेरी आखिरी मैच हो सकता है. आपको अभी मुझे विदाई देने का अवसर मिलेगा. उम्मीद है कि हम चेन्नई में खेलेंगे और वहां प्रशंसकों से मिल सकते हैं.’’ अगर सूत्रों की मानें तो सीएसके अगली नीलामी के लिए तीन खिलाड़ियों- कप्तान धोनी, ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और सलामी बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ को रिटेन (टीम के साथ बनाये रखना) करेगी. धोनी ने 2019 के बाद चेन्नई में आईपीएल का मैच नहीं खेला है. धोनी ने कहा कि वह संन्यास के बाद बॉलीवुड का रुख करने का मन नहीं बना रहे. एक प्रशंसक के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ‘‘ आप जानते हैं कि बॉलीवुड वास्तव में लिए आसान नहीं है. जहां तक विज्ञापनों का सवाल है, मैं उन्हें करने में खुश हूं. जब फिल्मों की बात आती है, तो मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही कठिन पेशा है और इसे करना बहुत मुश्किल है.