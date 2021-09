Virat Kohli के टी20 कप्‍तानी छोड़ने के ऐलान के बाद KL Rahul होने लगे ट्रेंड, जानें क्‍या है पूरा माजरा

अपनी कप्‍तानी में भारत को नई ऊंचाईयों तक पहुंचाने वाले विराट कोहली ने गुरुवार शाम को टी20 क्रिकेट की कप्‍तानी से पीछे हटने का निर्णय क्‍या लिया हर कोई उनकी ही बात करने लगा. सोशल मीडिया पर विराट कोहली के टी20 कप्‍तानी छोड़ने का मुद्दा छाया रहा. इस दौरान रोहित शर्मा का नाम भी ट्रेंडिंग टॉपिक में रहा क्‍योंकि टी20 क्रिकेट में अगला कप्‍तान उन्‍हें ही माना जा रहा है. इन सब के बीच आखिरी केएल राहुल ट्विटर पर ट्रेंड क्‍यों होने लगे. एक वक्‍त ऐसा भी आया जब राहुल ने सोशल मीडिया ट्रेंड में विराट और रोहित को भी पीछे छोड़ दिया. आइये हम आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं.

दरअसल, फैन्‍स का एक बड़ा धड़ा ऐसा भी है जो केएल राहुल को टी20 क्रिकेट में विराट कोहली के बाद अगला कप्‍तान बनान चाहता है. यही वजह है कि केएल राहुल को लेकर भी इस वक्‍त फैन्‍स जमकर ट्वीट कर रहे हैं.

एक फैन ने लिखा कि रोहित शर्मा पहले ही 34 साल के हैं. रिटायरमेंट की उम्र के इतना करीब आने के बाद उन्‍हें टी20 में कप्‍तान बनाना ठीक नहीं होगा. बेहतर होगा कि भारतीय टीम केएल राहुल जैसे युवा पर दांव लगाए.

Wtf dude Rohit Sharma is already 34. Need to develop future captain. KL Rahul would be correct option in my opinion — Hari Krishna (@HariKri63046024) September 16, 2021

Make KL Rahul Indian captain in the t20 format. pic.twitter.com/5fqM2sjr1L — Rahul (@Rahul_one_8) September 16, 2021

BCCI should go with youngsters like kl rahul and Shreyas iyer there won’t be ambani magic in nternational matches — Fukrey (@VikramEns_) September 16, 2021