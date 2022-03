ICC Womens World Cup 2022, New Zealand Women vs England Women, 19th Match: न्यूजीलैंड और इंग्लैंड (NZW vs ENGW) की महिला टीमों के बीच महिला विश्व कप-2022 का 19वां मैच खेला गया, जिसमें इंग्लैंड ने 1 विकेट से जीत हासिल की. इस रोमांचक मुकाबले में जीत के साथ इंग्लैंड ने पांचवां स्थान मजबूत कर लिया है. इंग्लैंड को अब तक 2 मुकाबलों में जीत मिली है.

ऑकलैंड के ईडन पार्क (Eden Park, Auckland) में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 48.5 ओवर में 203 रन पर सिमट गई. टीम को सूजी बेट्स (22) और कप्तान सोफी डिवाइन ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों के बीच 11.4 ओवर में 61 रन की साझेदारी हुई.

न्यूजीलैंड की ओर से सोफी डिवाइन ने 41 रन की पारी खेली, जबकि मैडी ग्रीन (Maddy Green) 75 गेंदों में 52 रन बनाकर नाबाद रहीं. उनके अलावा एमेलिया केर्र और ऐमी सदरवेट ने 24-24 रन की पारी खेली. विपक्षी टीम की ओर से केट क्रॉस और सोफी एक्लेस्टोन ने 3-3 शिकार किए.

England beat New Zealand by one wicket in an absolute thriller in Auckland. What a game! 🔥#CWC22 pic.twitter.com/QDMzEALcAb

— ICC (@ICC) March 20, 2022