ICC Womens World Cup 2022, New Zealand Women vs West Indies Women, 1st Match: वेस्टइंडीज ने महिला विश्व कप-2022 के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड पर 3 रन से रोमांचक जीत दर्ज की. इस मुकाबले में एक ओर हेली मैथ्यूज (Hayley Matthews) ने शानदार शतक जड़ा. वहीं दूसरी तरफ अनीसा मोहम्मद (Anisa Mohammed) ने इतिहास रच दिया. अनीसा मोहम्मद 300 अंतरराष्ट्रीय विकेट चटकाने वाली वेस्टइंडीज की पहली महिला गेंदबाज बन चुकी हैं. इस विश्व कप उन्हें इस मुकाम को छूने के लिए सिर्फ एक शिकार की जरूरत थी. न्यूजीलैंड की पारी के 27.6 ओवर में ऐमी सैटरवेट (Amy Satterthwaite) को पगबाधा आउट कर अनीसा ने अपने नाम बड़ा रिकॉर्ड कर लिया.

अनीसा मोहम्मद ने 137 वनडे मैचों में 176 शिकार किए हैं, जबकि 117 टी20 मुकाबलों में वह 125 विकेट अपने नाम कर चुकी हैं. बात वैश्विक स्तर पर करें, तो अनीसा इस मुकाम को छूने वाली पहली महिला स्पिनर हैं, जबकि सिर्फ तीन तेज गेंदबाज ही 300 शिकार कर सकी हैं.

🔹️First WI Woman to 3️⃣0️⃣0️⃣ wickets.

🔹️First spinner to achieve the milestone.

🔹️4th woman to the achieve the milestone.

What a day for @14anisa.👏🏿#MaroonWarriors #CWC22 pic.twitter.com/GYVJf4XFlG

— Windies Cricket (@windiescricket) March 4, 2022