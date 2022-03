ICC Womens World Cup 2022, Bangladesh Women vs South Africa Women, 2nd Match: महिला विश्व कप-2022 का दूसरा मुकाबला बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका (BANW vs RSAW) के बीच खेला गया, जिसमें साउथ अफ्रीका ने 32 रन से जीत दर्ज की. डुनेडिन में 5 मार्च को खेले गए इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका को जीत दिलाने में अयाबांगा खाका (Ayabonga Khaka) का बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने 4 विकेट झटके. खाका 100 वनडे विकेट चटकाने वाली पांचवीं साउथ अफ्रीकी गेंदबाज बनी हैं. वह इस मुकाम तक पहुंचने वाली दूसरी सबसे तेज साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी हैं. खाका ने 74 मैचों में 100 विकेट चटकाए, जबकि शबनीम इस्माइल (Shabnim Ismail) ने 68 मैचों में यह कारनामा किया.

68 मैच – शबनीम इस्माइल

74 – अयाबांगा खाका

75 – डेन वेन निकर्क

82 – सुने लुस्स

94 – मारिजैन कप्प

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम 49.5 ओवर में 207 रन पर सिमट गई. साउथ अफ्रीका की ओर से लॉरा वोल्वार्ट ने 41 रन बनाए, जबकि मारिजैन कप्प ने 42 रन का योगदान दिया. इनके अलावा कोले ट्रायन ने 39 रन टीम के खाते में जोड़े.

विपक्षी टीम की ओर से फारिहा त्रिशना ने 3 शिकार किए, जबकि रितु मोनी और जहांआरा आलम ने 2-2 शिकार किए. सलमा खातून और रुमाना अहमद को 1-1 विकेट हाथ लगा.

इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 49.3 ओवर में 175 रन पर ऑलआउट हो गई. शमीमा सुल्ताना और शारमिन अख्तर ने पहले विकेट के लिए 69 रन जोड़े. बांग्लादेश के लिए शारमिन ने सर्वाधिक 34 रन बनाए, जबकि कप्तान निगार सुल्ताना ने 29 रन की पारी खेली.

