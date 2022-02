टेस्‍ट टीम से बाहर किए गए बल्‍लेबाज रिद्धिमान साहा (Wriddhiman Saha) ने पत्रकार द्वारा परेशान किए जाने के मामले में चारों तरफ से मिल रहे समर्थन के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया दी. साहा ने उक्‍त पत्रकार के नाम को इंसानियत के नाते जगजाहिर करने से इनकार करते हुए कहा कि भविष्‍य में अगर दोबारा ऐसा होता है तो वो उनके नाम को सर्वाजनिक करने से चूकेंगे नहीं. पेश मामले में बीसीसीआई ने जांच करने की बात कही थी. इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन से लेकर हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग और आरपी सिंह जैसे पूर्व क्रिकेटर्स साहा के बचाव में आ गए थे.

भारतीय टीम से बाहर किए जाने के बाद यह पत्रकार रिद्धिमान साहा को इंटरव्‍यू देने के लिए परेशान कर रहा था. जब इस विकेटकीपर बल्‍लेबाज ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो उन्‍हें धमकाने लगा. साहा ने मंगलवार शाम इसपर प्रतिक्रिया देते हुए ट्विटर पर लिखा, “मैं आहत हूं. मैंने सोचा कि इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और मैं नहीं चाहता था कि कोई भी इस तरह की बदमाशी से गुजरे. मैंने फैसला किया कि मैं बाहर जाकर लोगों के सामने चैट का खुलासा करूंगा, लेकिन उसके नाम की घोषणा नहीं करूंगा.”

3/3- I thank each and everyone who has shown support and extended their willingness to help. My gratitude.

— Wriddhiman Saha (@Wriddhipops) February 22, 2022