युजवेंद्र चहल राजस्‍थान फ्रेंचाइजी के नए कप्‍तान बन गए हैं. रॉयल्‍स पहले ही आधिकारिक तौर पर इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि संजू सैमसन ही आगामी सीजन के दौरान इस फ्रेंचाइजी का नेतृत्‍व करते हुए नजर आएंगे. ऐसे में फिर बुधवार दोपहर को टीम के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से युजवेंद्र चहल को फ्रेंचाइजी का नया कप्‍तान क्‍यों बताया गया. आइये हम आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बताते हैं. दरअसल, राजस्‍थान के कप्‍तान संजू सैमसन ही हैं लेकिन फ्रेंचाइजी इस वक्‍त युजवेंद्र चहल को सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रही है. चहल भी फ्रेंचाइजी को ट्रोल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं.

Meet RR new captain @yuzi_chahal 🎉 🎉 pic.twitter.com/ygpXQnK9Cv

फ्रेंचाइजी की तरफ से अभिनेता अनिल कपूर की तस्‍वीर वाला एक मीम फैन्‍स के साथ शेयर किया गया. इसके जवाब में युजवेंद्र चहल ने मजाकिया लहजे में कहा कि वो उनका ट्विटर अकाउंट हैक कर देंगे. बाद में चहल लिखते हैं कि पासवर्ड देने के लिए शुक्रिया. बाद में राजस्‍थान रॉयल्‍स के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया. जिसमें लिखा गया कि राजस्‍थान रॉयल्‍स के नए कप्‍तान युजवेंद्र चहल से मिलें.

RR me twitter account me in login kar Diya hai … bola tha admin job pange mat Lena 🤣🤣 https://t.co/k3yNd6VsEx

— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) March 16, 2022