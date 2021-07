Zimbabwe vs Bangladesh, 2nd ODI: जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के बीच हरारे (Harare Sports Club, Harare) में दूसरे वनडे मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिसने सभी को हैरान कर दिया. इस मैच में बल्लेबाज ने बॉलर की होशियारी से नहीं, बल्कि अपनी चूक से विकेट गंवा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सभी क्रिकेट फैंस इस बैट्समैन की लापरवाही पर उसे नसीहत दे रहे हैं.

क्या है पूरा मामला: जिम्बाब्वे की पारी के 25वें ओवर में शोरफुल इस्लाम की बाउंसर बॉल खेलने को जिम्बाब्वे के कप्तान ब्रेंडन टेलर ने थर्ड मैन रीजन की ओर खेलने की असफल कोशिश की. शॉट के बाद वह क्रीज पर ठीक से खड़े हुए काफी रिलेक्स मूड में नजर आए, जिसके साथ उन्होंने बड़ी गलती कर दी. ब्रेंडन टेलर का बल्ला स्टंप्स से टकरा गया और बेल्स नीचे गिर गई. इसी के साथ उनका विकेट भी गिर गया.

Brendan Taylor out with one of the most ridiculous wickets I’ve seen in a long time ? #ZIMvBAN pic.twitter.com/njQWXHbhTl

— Santokie (@Santokie89) July 18, 2021