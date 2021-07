Zimbabwe vs Bangladesh, Only Test: जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के बीच हरारे स्पोटर्स क्लब (Harare Sports Club, Harare) में जारी टेस्ट मैच में कुछ ऐसा हुआ, जिसने सभी को हैरान कर दिया. मैच के दूसरे दिन (8 जुलाई) जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजारबानी (Blessing Muzarabani) और बांगालादेशी खिलाड़ी तस्किन अहमद (Taskin Ahmed) आपस में भिड़ गए, जिसके चलते आईसीसी ने उन पर जुर्माना लगाया है.

क्या था पूरा मामला: यह मामला बांग्लादेश की पहली पारी के 85वें ओवर का है. मुजारबानी ने तास्किन को एक गेंद फेंकी, जिसके बाद तस्किन डांस करने लगे. इस पर मुजाबरबानी भड़क उठे. दोनों खिलाड़ी आक्रामक होकर दूसरे की ओर बढ़े और दोनों के बीच एक-दूसरे को कुछ कहा. यहां तक की दोनों ने एक-दूसरे को टच भी किया.

Now this is something!

Muzarabani and Taskin get into each other’s faces!

🎥 Rabbitholebd #ZIMvBAN #BANvZIM #Cricket pic.twitter.com/mJmR8QfpFI

— Shihab Ahsan Khan (@shihabahsankhan) July 8, 2021