RR vs RCB, IPL 2021: आईपीएल 2021 के 43वें मुकाबले में बुधवार को राजस्‍थान रॉयल्‍स के गेंदबाज मुस्‍ताफिजुर रहमान की बाउंड्री लाइन पर शानदार हवाई छलांग देखने को मिली. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बल्‍लेबाजी के दौरान मुस्‍ताफिजुर ने गेंद की ऊंचाई को भांपते हुए बाज सी तेजी दिखाई और सही वक्‍त पर छलांग लगाकर गेंद पर झपट्टा मारा. बल्‍लेबाज ग्‍लेन मैक्‍सवेल सोच कर बैठे होंगे की उन्‍हें छह रन मिल गए हैं लेकिन मुस्‍ताफिजुर ने इसे सिंगल में तब्‍दील कर दिया. गेंद को बाउंड्री के इस पार धकेलते हुए वो खुद अंदर जाकर गिरे. जिसे किसी ने भी इस घटना के वीडियो को देखा वो हैरान रह गया.

What a save by Mustafizur Rahman, it was going for a six, but he did excellently well to restrict the ball going over. 🔥🔥 #RCBvRR pic.twitter.com/uUxObK0MiD

— ɅMɅN DUВEY (@imAmanDubey) September 29, 2021