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नाइटक्लब कांड: स्टोक्स-एटकिंसन को बड़ी राहत, क्रिकेट रेगुलेटर ने दी क्लीन चिट, नहीं मिला सबूत

क्रिकेट रेगुलेटर ने जांच के बाद कहा, हमें किसी नियम के उल्लंघन की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं. इसलिए दोनों में से किसी भी खिलाड़ी के खिलाफ़ कोई और कार्रवाई नहीं की जाएगी.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jun 22, 2026, 08:28 PM IST

Published On Jun 22, 2026, 08:28 PM IST

Last UpdatedJun 22, 2026, 08:28 PM IST

Ben stokes Gus Atkinson

Ben stokes Gus Atkinson

लॉर्ड्स टेस्ट के बाद हुए नाइटक्लब कांड मामले में बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन को बड़ी राहत मिली है. क्रिकेट रेगुलेटर ने सोमवार को कन्फर्म किया कि इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और तेज़ गेंदबाज़ गस एटकिंसन के खिलाफ नाइट क्लब कांड मामले में कोई और कार्रवाई नहीं की जाएगी.7-8 जून की हुई इस घटना की जांच के बाद सबूतों की कमी के कारण यह फैसला लिया गया.

यह इंडिपेंडेंट बॉडी इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) के नियमों के पालन और ईमानदारी की देखरेख करती है. इसने कहा कि एक पब के बाहर हुई लड़ाई में उनकी भूमिका की विस्तृत जांच में दोनों की तरफ से किसी भी नियम के उल्लंघन का कोई सबूत नहीं मिला.

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लॉर्ड्स में इंग्लैंड की 115 रनों की जीत के बाद आठ जून को स्टोक्स और एटकिंसन दोनों एक नाइटक्लब की घटना में शामिल थे. इस घटना में सारासेन्स अकादमी का एक रग्बी खिलाड़ी भी शामिल था. क्रिकेट रेगुलेटर ने बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन से जुड़ी 7-8 जून की घटनाओं की अपनी जांच पूरी कर ली है.

हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं: क्रिकेट रेगुलेटर

जांच के बाद बयान में कहा गया है कि क्रिकेट रेगुलेटर का काम यह तय करना है कि क्या किसी प्रतिभागी या खिलाड़ी ने ECB के लागू क्रिकेट नियमों का उल्लंघन किया है या नहीं. जांच के दौरान संबंधित घटनाओं के बारे में सबूत इकट्ठा करने और उनका आकलन करने के लिए कई तरह से पूछताछ की गई, अभी उपलब्ध सभी जानकारियों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने के बाद, क्रिकेट रेगुलेटर ने यह तय किया है कि किसी नियम के उल्लंघन की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं. इसलिए, दोनों में से किसी भी खिलाड़ी के खिलाफ़ कोई और कार्रवाई नहीं की जाएगी. क्रिकेट रेगुलेटर जांच के दौरान सहयोग के लिए इसमें शामिल सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता है.

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फाइल बंद, तीसरे टेस्ट में खेलेंगे स्टोक्स और एटकिंसन

टीम प्रोटोकॉल तोड़ने के कारण स्टोक्स और एटकिंसन को हाल ही में खत्म हुए दूसरे टेस्ट मैच से बाहर कर दिया गया था. अब इंडिपेंडेंट बॉडी की तरफ से फाइल को औपचारिक रूप से बंद करने के साथ ही स्टोक्स और एटकिंसन दोनों को नियमों के उल्लंघन के आरोपों से मुक्त कर दिया गया है. डरहम और सरे के लिए अपने-अपने काउंटी चैंपियनशिप मैचों से हटाए गए ये दोनों खिलाड़ी अब गुरुवार से ट्रेंट ब्रिज में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ इंग्लैंड के सीरीज़-डिसाइडिंग टेस्ट मैच के लिए मैदान पर उतरेंगे.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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