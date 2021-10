Cricket Viral Video: मास्‍टर ब्‍लास्‍टर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) भले ही सक्रिय क्रिकेट से संन्‍यास ले चुके हों लेकिन इसके बावजूद उनका इस खेल के लिए प्रेम कम नहीं हुआ है. यही वजह है कि उन्‍हें एक छोटे बच्‍चे की गेंदबाजी का वीडियो इतना पसंद आया कि उन्‍होंने इसे अपने फैन्‍स के साथ शेयर भी किया. सचिन ही अफगानिस्‍तान के लेग स्पिनर राशिद खान (Rashid Khan) भी इस वीडियो के मुरीद नजर आए.

सचिन (Sachin Tendulkar) ने लिखा कि उन्हें यह वीडियो एक दोस्त ने भेजा है. देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद बड़ी संख्‍या में फैन्‍स ने इसे देखा. वीडियो में दिखाया जा रहा है कि कैसे एक छोटा सा बच्‍च अपनी लेग स्पिन से बल्‍लेबाज को चकमा दे राह है. सचिन को बच्‍चे की ये कला खासी पसंद आई.

उन्‍होंने ट्विटर पर लिखा, “वाह, यह वीडियो एक दोस्त से मिला जो शानदार है. इस नन्हे बालक में खेल के प्रति जो प्रेम और जुनून है, वह स्पष्ट दिख रहा है.”

Wow! 😯

Received this video from a friend…

It’s brilliant. The love and passion this little boy has for the game is evident.#CricketTwitter pic.twitter.com/q8BLqWVVl2

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 14, 2021