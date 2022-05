शेन वार्न (Shane Warne) और रोड मार्श (Rod Marsh) जैसे दिग्गजों को खोने के बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट एक बार फिर शोक है चूंकि देश के एक और महान क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स (Andrew Symonds) का शनिवार रात टाउन्सविल के पास एक कार दुर्घटना में अचानक निधन हो गया

क्वींसलैंड पुलिस ने पुष्टि की कि वो शहर से लगभग 50 किलोमीटर पश्चिम में हर्वे रेंज में शनिवार रात करीब 10:30 बजे एक दुर्घटना की जांच कर रही थी. पुलिस की शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि कार एलिस रिवर ब्रिज के पास सड़क से उतर गई.

आपातकालीन सेवाओं ने साइमंड्स को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया लेकिन उनकी चोटों से मृत्यु हो गई. कार में उनके अलावा कोई और शख्स नहीं था.

उनके परिवार ने इस दुखद खबर की पुष्टि करने के लिए एक बयान जारी किया और शुभचिंतकों को उनके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया.

खबर की पुष्टि होते ही 46 साल के पूर्व खिलाड़ी के लिए श्रद्धांजलि का सिलसिला शुरू हो गया है. जिसमें ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर के खिलाड़ियों ने सायमंड्स के निधन पर शोक जताया है.

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट ने ट्वीट कर कहा, “ये वास्तव में दर्द देने वाला है,”

Think of your most loyal, fun, loving friend who would do anything for you. That’s Roy.

उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा, “अपने सबसे वफादार, मज़ेदार, प्यार करने वाले दोस्त के बारे में सोचें जो आपके लिए कुछ भी करेगा. वो रॉय है.”

Utterly devastated. We are all gonna miss you mate #RIPRoy

Horrendous news to wake up to.

क्रिकेटर से कोच बने जेसन गिलेस्पी ने इसे “भयानक खबर” बताते हुए लिखा, “पूरी तरह से तबाह हो गया. हम सब आपको याद करने वाले हैं. #RIPROy”

This is so devastating

Roy was So much fun to be around

Our Thoughts are with Symonds family #RIPRoy

— Damien Fleming (@bowlologist) May 14, 2022