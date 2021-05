खेल जगत से एक ऐसी बुरी खबर सामने आई है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं करना चाहेगा. इंग्लैंड में एक क्रिकेटर की नेट प्रैक्टिस के दौरान मौत हो गई, जिसके क्रिकेट जगत काफी सदमे में है. जोशुआ डाउनी (Joshua Downie) महज 24 साल के थे. मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है. ओलंपिक जिम्नास्ट बेकी डाउनी और एली डाउनी के भाई जोशुआ डाउनी (Joshua Downie) की मौत से परिवार गहरे दुख में है. सितंबर 2020 में जोशुआ ने ग्रेजुएशन के बाद नौकरी शुरू की थी.

जोशुआ की मां हेलेन ने बताया, “मेरा बेटा (जोशुआ) गिरकर बेहोश हो गया था, जिसके बाद वो दोबारा होश में नहीं आ सका. एंबुलेंस से उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल ले गई थी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. इस बात का यकीन कर पाना मुश्किल है कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है. जोशुआ ना सिर्फ दिखने में बल्कि दिल से भी काफी खूबसूरत था. मैं अपने बेटे को कभी भूल नहीं पाऊंगी.”

Everybody within the #NPL community is incredibly saddened to hear of the passing of Josh Downie, aged just 24.

Our deepest thoughts go out to Josh’s family at this time, as well as all of those who knew him from his spells with @HucknallCC and Fiskerton & Thurgarton CC. pic.twitter.com/VFJUzV57Uh

— Owzat-Cricket Notts Premier League (@NottsPrem) May 7, 2021