एक्‍टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के मामले में सीबीआई ओर प्रवर्तन निदेशालय (ED) जांच कर रहा है. एक के बाद एक नए खुलासे इस मामले में हो रहे हैं. इस बहुचर्चित मामले में अबतक क्रिकेट जगत चुप ही रहा है. पहली बार एक्‍टर रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) के खिलाफ क्रिकेट जगत से किसी सितारे ने कड़ी टिप्‍पणी की है.

भारत के लिए 21 वनडे और तीन टी20 मुकाबले खेल चुके मनोज तिवारी ने रिया चक्रवर्ती के चाल चलन पर सवाल उठाए. ट्विटर पर मनोत तिवारी ने लिखा, “सभी लालची लोगों के लिए. यह जानकारी नीचे तक पढ़ें. पैसा सिर्फ आलसी लड़कियों को प्रभावित करता है. जब कोई महिला घोर परिश्रम करती है तो फिर अधिक पैसा कमाने वाला आदमी उसके लिए ए‍क बोनस की तरह होता है ना की आगे बढ़ने का रास्‍ता.”

2 al d gold diggers out there. Read dis 👇

Money only impresses lazy girls. Wen a women works hard, a man wit money is a bonus, not a ladder to upgrade 👍#EDExposeRheaInSSRCase

