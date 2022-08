भारत की आजादी के 75 साल पूरे हो गए हैं। भारतीय क्रिकेटर भी आजाद के इस अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कई क्रिकेटर, जैसे शिखर धवन, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, मिताली राज, ईशांत शर्मा और विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर देश को इस बेहद खास मौके पर शुभकामनाएं दी हैं।

शिखर धवन ने इस मौके पर एक वीडियो पोस्ट किया है। वहीं सहवाग ने लिखा है- न पूछो ज़माने को के क्या मेरी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी है |

विराट कोहली ने लिखा- 75 शानदार साल। भारतीय होने पर गर्व है। सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई। जय हिंद। वहीं ईशांत शर्मा ने कहा है कि हमें उन कुर्बानियों को याद रखना चाहिए जिनकी वजह से हमें यह आजादी मिली है।

From being called snake charmers to becoming a nuclear powered state

From being looted by Britishers to becoming one of the biggest economy

Story of India from riches to rag and back to the riches is inspiring. I thank god for being an Indian.

Happy Independence Day to all. ?? pic.twitter.com/kNX9770w8V

