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Cristiano Ronaldo: हार के साथ रोनाल्डो के वर्ल्ड कप सफर का अंत, स्टार फुटबॉलर ने दिया बड़ा बयान

फीफा विश्व कप 2026 में स्पेन के खिलाफ मिली के साथ ही पुर्तगाल के स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सफर खत्म हो गया. जिसके बाद रोनाल्डो ने बड़ा ही इमोशनल बयान दिया है. उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूं. दुख सिर्फ इस बात का है कि हमारा विश्व कप इस तरह खत्म हुआ.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Jul 07, 2026, 08:01 PM IST

Published On Jul 07, 2026, 08:01 PM IST

Last UpdatedJul 07, 2026, 08:01 PM IST

फीफा विश्व कप 2026 में स्पेन के हाथों 2-1 से मिली हार के साथ ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सफर का अंत हो गया. उन्होंने स्पेन के खिलाफ मैच से पहले पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने पुष्टि की कि स्पेन के खिलाफ राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल की हार के साथ उन्होंने अपना आखिरी विश्व कप खेल लिया है. अब वह सातवें विश्व कप में नहीं खेलेंगे. हालांकि रोनाल्डो अपने करियर में विश्व कप जीतने का सपना नहीं पूरा कर पाए. जिसकी निराशा मैच के बाद फैंस को देखने को भी मिली.

विश्व कप में कैसा रहा है रोनाल्डो का सफर

पुर्तगाल के स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने विश्व कप के करियर में कुल 27 मुकाबले खेले थे. जिसमें उनके खाते में 11 गोल किए हैं. इस मामले में उनसे आगे केवल अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी हैं. जिन्होंने 30 विश्व कप मैच खेले हैं. हालांकि, रोनाल्डो अपने शानदार करियर में विश्व कप ट्रॉफी जीतने का सपना पूरा नहीं कर सके.

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वह विश्व कप के छह अलग-अलग संस्करणों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने. इस विश्व कप में उन्होंने तीन गोल किए। इनमें उज्बेकिस्तान के खिलाफ पुर्तगाल की 5-0 की जीत में दो गोल शामिल थे. साथ ही उन्होंने पहली बार विश्व कप के नॉकआउट मुकाबले में भी गोल किया. क्रोएशिया के खिलाफ पेनल्टी पर किया गया उनका यह गोल पुर्तगाल को अंतिम-16 तक ले गया.

मुकाबले के बाद क्या बोले रोनाल्डो

स्पेन के खिलाफ मैच के बाद स्पोर्ट टीवी से बातचीत में रोनाल्डो ने कहा कि मैं ठीक हूं. दुख सिर्फ इस बात का है कि हमारा विश्व कप इस तरह खत्म हुआ. लेकिन जैसा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मैंने अपना पूरा दम लगाया और मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है. एक फुटबॉलर की जिंदगी ऐसी ही होती है. कभी जीत मिलती है तो कभी हार. हमें आगे बढ़ते रहना होता है. यह मेरा आखिरी विश्व कप था. अब मैं अपने परिवार के साथ समय बिताऊंगा और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लूंगा.

रोनाल्डो ने आगे कहा कि मैं कल सुबह भी बिना किसी पछतावे के उठूंगा. मैंने पुर्तगाल के लिए तीन बड़े खिताब जीते हैं (एक यूरोपीय चैम्पियनशिप और दो यूईएफए नेशंस लीग). मेरे आने से पहले पुर्तगाल ने कभी कोई बड़ा खिताब नहीं जीता था. इसलिए मुझे अपने करियर पर गर्व है. मैंने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दिया. अब एक नया दिन होगा और जिंदगी आगे बढ़ेगी. रोनाल्डो ने पहली बार 2006 के जर्मनी विश्व कप में हिस्सा लिया था. उस टूर्नामेंट में उन्होंने ईरान के खिलाफ अपना पहला विश्व कप गोल किया और पुर्तगाल को 40 साल बाद सेमीफाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने 2010 (दक्षिण अफ्रीका), 2014 (ब्राजील), 2018 (रूस) और 2022 (कतर) के विश्व कप में भी खेला और हर संस्करण में कम से कम एक गोल किया.

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

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