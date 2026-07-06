'यह मेरा आखिरी वर्ल्ड कप है...' स्पेन के खिलाफ मैच से पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बड़ा एलान

पुर्तगाल के कप्तान और स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फीफा विश्व कप 2026 में स्पेन के खिलाफ मुकाबले से पहले बड़ा ऐलान कर दिया है. उन्होंने कन्फर्म कर दिया है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 उनके करियर का आखिरी विश्व कप होगा. हालांकि उन्होंने साफ किया कि वह अभी इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायर नहीं हो रहे हैं. इस विश्व कप में रोनाल्डो का प्रदर्शन ठीक-ठाक ही रहा है. पहली बार फीफा के नॉकआउट स्टेज मैच में रोनाल्डो ने गोल किया.

स्पेन के खिलाफ मैच से पहले रोनाल्डो का बड़ा बयान

‘सिन्हुआ’ की रिपोर्ट के मुताबिक, स्पेन के खिलाफ राउंड ऑफ 16 मैच से पहले स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पत्रकारों से कहा कि यह मेरा आखिरी वर्ल्ड कप होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि स्पेन के खिलाफ मैच मेरा आखिरी गेम न हो. मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई वर्ल्ड कप खराब रहा है. मैं पहले ही तीन गोल कर चुका हूं. देखते हैं कि मैं इस मैच में एक और गोल कर पाता हूं या नहीं.

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रिटायरमेंट के बारे में बार-बार पूछे जाने पर, रोनाल्डो ने कहा कि यह फैसला सिर्फ उनका होगा. उन्होंने आगे कहा कि मैं खेल रहा हूं या नहीं, इस नेशनल टीम में मेरा हमेशा एक जरूरी रोल रहेगा. सच कहूं तो, स्पेन के खिलाफ होने वाले मैच में जो भी हो, मैं साफ मन से जाऊंगा और अपना 100 प्रतिशत नहीं, बल्कि एक हजार प्रतिशत देने का प्रयास करूंगा. क्योंकि फुटबॉल को मैंने अपना सब कुछ दिया है. जैसा कि मैंने सालों पहले कहा था कि मुझे कब तक खेलना है, यह मुझे ही तय करना होगा.

कैसा रहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का प्रदर्शन

41 साल के रोनाल्डो ने ग्रुप स्टेज में उज्बेकिस्तान के खिलाफ दो गोल किए थे. वहीं, राउंड ऑफ 32 में क्रोएशिया के खिलाफ पेनल्टी को गोल में तब्दील किया था. जो उनका वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैच में पहला गोल रहा. उन्होंने 2006 में जर्मनी में अपने डेब्यू के बाद से लगातार छह वर्ल्ड कप में गोल किए हैं, और 11 वर्ल्ड कप गोल के साथ वे लगातार छह संस्करण में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी हैं.

रोनाल्डो ने पुर्तगाल के लिए 232 मैच खेले हैं और रिकॉर्ड 146 इंटरनेशनल गोल किए हैं. उन्होंने अपने देश को यूरो 2016 में पहला बड़ा खिताब जिताया था. वहीं, 2019 और 2025 में पुर्तगाल को यूईएफए नेशंस लीग ट्रॉफी दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई थी. अपने करियर में कुल मिलाकर, रोनाल्डो ने क्लब और देश के साथ 976 गोल किए हैं और 1,000 गोल के आंकड़े का पीछा कर रहे हैं.