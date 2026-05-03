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IPL 2026: CSK के लिए एक और बुरी खबर, चोटिल होकर पूरे सीजन से बाहर हुआ यह खिलाड़ी

CSK को पहले ही कई चोटों से जूझना पड़ा है, जिसमें प्रमुख भारतीय गेंदबाज खलील अहमद और होनहार बल्लेबाज आयुष म्हात्रे का बाहर होना शामिल है.

Edited By : Akhilesh Tripathi |May 04, 2026, 12:43 AM IST

Published On May 04, 2026, 12:43 AM IST

Last UpdatedMay 04, 2026, 12:43 AM IST

CSK

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आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स को एक और झटका लगा है. ऑलराउंडर रामकृष्ण घोष दाहिने पैर में फ्रैक्चर के कारण शेष सीजन से बाहर हो गए हैं. रामकृष्ण घोष 2 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ चोटिल हुए थे, जो उनका आईपीएल डेब्यू मैच था.

28 साल के रामकृष्ण घोष ने इस मुकाबले के दौरान विल जैक्स को आउट करने के लिए एक शानदार डाइव लगाते हुए कैच पकड़कर अपनी छाप छोड़ी थी, हालांकि, नमन धीर को गेंदबाजी करते समय फॉलो-थ्रू में गिरने के बाद वह तकलीफ में नजर आए थे, इस मुकाबले में उन्होंने 24 रन देकर 1 विकेट हासिल किया था. उन्होंने सूर्य कुमार यादव को अपना शिकार बनाया था.

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रामकृष्ण घोष के दाहिने पैर में फ्रैक्चर: CSK

चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बयान में कहा, चेपॉक में सीएसके बनाम एमआई मैच के दौरान रामकृष्ण घोष के दाहिने पैर में फ्रैक्चर हो गया। वह अब आईपीएल 2026 में आगे हिस्सा नहीं ले पाएंगे। जल्दी ठीक हो जाओ, रैम्बो।”

हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस झटके का जिक्र करते हुए कहा था, हाल के हफ्तों में उनका सुधार काफी देखने लायक रहा है, वह हमारे अकादमी सत्रों में बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम दो मैदानों का उपयोग करते हैं, और वह बहुत प्रभावशाली रहे हैं, यह निराशाजनक है कि वह अंत में घायल हो गए, दूसरा बिंदु यह है कि वह अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, जो सुधार का एक बड़ा क्षेत्र है, इसलिए उन्हें सचमुच एक ऑलराउंडर कहा जा सकता है.

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कई खिलाड़ी हो चुके हैं चोटिल

घोष की अनुपस्थिति पांच बार के चैंपियन के लिए बड़ा झटका है. फ्रेंचाइजी को पहले ही कई चोटों से जूझना पड़ा है, जिसमें हाल के हफ्तों में प्रमुख भारतीय गेंदबाज खलील अहमद और होनहार बल्लेबाज आयुष म्हात्रे का बाहर होना शामिल है. सीजन शुरू होने से पहले ही उनके तेज गेंदबाजी के विकल्प सीमित थे, क्योंकि नाथन एलिस चोट के कारण बाहर थे, उनके विकल्प स्पेंसर जॉनसन भी हाल तक चोट के कारण उपलब्ध नहीं थे.

छठे स्थान पर है चेन्नई की टीम

सीएसके अपने स्टार खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के बिना खेल रही है, जो सीजन की शुरुआत से ही पिंडली में खिंचाव की समस्या से जूझ रहे हैं. चेन्नई सुपर किंग्स 9 में से 4 मुकाबले जीतकर फिलहाल प्वाइंट्स टेबल में छठे स्थान पर मौजूद है.

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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