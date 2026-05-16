IPL 2026: अंशुल कम्बोज के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

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IPL 2026: अंशुल कम्बोज जल्द ही भूलना चाहेंगे यह मैच, CSK के पेसर के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

अंशुल कम्बोज चेन्नई सुपर किंग्स के पेसर हैं. लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में उनके नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया. इस मैच में चेन्नई को हार मिली और प्लेऑफ में पहुंचने की उसकी उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा.

Edited By : Bharat Malhotra |May 16, 2026, 11:08 AM IST

Published On May 16, 2026, 11:08 AM IST

Last UpdatedMay 16, 2026, 11:08 AM IST

Anshul Kamboj has unwanted record

अंशुल कम्बोज के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड

लखनऊ: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 59वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. चेन्नई के गेंदबाज अंशुल कंबोज इस मुकाबले में काफी महंगे साबित हुए और उन्होंने 2.4 ओवर के स्पेल में बिना कोई विकेट चटकाए 63 रन दिए.

अंशुल के खिलाफ एलएसजी की पारी के 17वें ओवर में निकोलस पूरन ने लगातार चार छक्के लगाते हुए टीम को जीत दिलाई. आईपीएल में दूसरा मौका है, जब अंशुल के एक ही ओवर में 4 छक्के लगे हैं. वह आईपीएल इतिहास के पहले ऐसे गेंदबाज बन गए हैं, जिन्होंने दो बार एक ओवर में 4 छक्के खाए हैं. इसके साथ ही अंशुल ने चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से आईपीएल में दूसरा सबसे महंगा स्पेल फेंका.

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अंशुल के खिलाफ एलएसजी के बल्लेबाजों ने कुल 8 छक्के लगाए. अंशुल आईपीएल की एक पारी में सर्वाधिक छक्के खाने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में संयुक्त रूप से पहले नंबर पर पहुंच गए हैं. उनसे पहले यह शर्मनाक रिकॉर्ड यश दयाल के नाम दर्ज है, जिनके खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों ने साल 2023 में खेले गए मुकाबले में 8 छक्के लगाए थे. सीएसके के तेज गेंदबाज अंशुल आईपीएल में तीन या उससे कम ओवर फेंकने के बावजूद 60 से अधिक रन खर्च करने वाले महज दूसरे गेंदबाज हैं. इससे पहले, खलील अहमद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ बिना कोई विकेट चटकाए 65 रन दिए थे.

भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में सीएसके ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 187 रन लगाए. टीम की ओर से कार्तिक शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 42 गेंदों में 71 रनों की दमदार पारी खेली. अपनी इस पारी में कार्तिक ने 6 चौके और 5 छक्के लगाए.

वहीं, शिवम दुबे ने 16 गेंदों में नाबाद 32 रन बनाए. हालांकि, मिचेल मार्श द्वारा खेली गई 38 गेंदों में 90 रनों की तूफानी पारी के बूते एलएसजी ने 188 रनों के लक्ष्य को सिर्फ 16.4 ओवर में 3 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया. मार्श ने अपनी पारी में 236 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 9 चौके और 7 छक्के लगाए. वहीं, निकोलस पूरन 17 गेंदों में 32 रन बनाकर नाबाद रहे.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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