IPL 2026, CSK vs PBKS: हार के बाद साफ दिखी गायकवाड़ की निराशा, किसे ठहरा दिया हार का जिम्मेदार

पंजाब किंग्स के खिलाफ मिली हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने कहा कि उनकी टीम ने बल्लेबाजी में तो अच्छा खेल दिखाया लेकिन गेंदबाजी में चूक हो गई.

Ruturaj Gaikwad after pbks match

चेन्नई: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में शुक्रवार, 3 अप्रैल को खेले गए मैच में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को मात दी. पंजाब ने 210 रन के लक्ष्य को पांच विकेट खोकर हासिल कर लिया. पंजाब ने सिर्फ 18.4 ओवर में पांच विकेट खोकर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया. यह इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स की लगातार दूसरी हार है. और इस हार के बाद कप्तान रुतुराज गायकवाड़ काफी निराश दिखे. गायकवाड़ ने बताया कि आखिर उनकी टीम ने कहां गलती कर दी.

रुतुराज गायकवाड़ ने कहा कि उनकी टीम के स्पिनर्स बेहतर खेल दिखा सकते थे. और स्पिनर्स का खराब प्रदर्शन टीम को भारी पड़ गया. चेन्नई की टीम ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद अच्छा स्कोर बनाया था लेकिन पंजाब के बल्लेबाजों ने इसे आसानी से हासिल कर लिया.

गायकवाड़ ने कहा, हमने अच्छा स्कोर बनाया

पंजाब किंग्स के खिलाफ हार के बाद कप्तान ऋतुराज ने कहा, ‘सच कहूँ तो मुझे लगा कि यह सच में एक बहुत अच्छा स्कोर था. विकेट तेज गेंदबाजों के लिए बेहतर था, लेकिन मुझे लगा कि स्पिनरों के लिए यह थोड़ा ग्रिप कर रहा था, गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आ रही थी. धीमी गेंद भी ग्रिप कर रही थी. इसलिए मुझे लगता है आप जानते हैं इस मैदान के लिए, खासकर बड़ी बाउंड्री को देखते हुए मुझे लगा कि यह सच में एक बहुत अच्छा स्कोर था.’

चेन्नई के स्पिनर्स का प्रदर्शन नहीं रहा अच्छा

राहुल चाहर को इम्पैक्ट खिलाड़ी के तौर पर लाने को लेकर ऋतुराज ने कहा, ‘हां, हमें लगा कि हमारे पास 3 तेज गेंदबाज हैं, और जाहिर है हमारे पास दो अच्छे रिस्ट-स्पिनर हैं जो मिलकर गेंदबाजी कर रहे हैं, खासकर पावरप्ले के बाद बीच के ओवरों में. हमें लगा कि इससे मदद मिलेगी. हालांकि, मुझे लगता है कि नूर अहमद और राहुल चाहर के लिए यह थोड़ा खराब दिन था. इसी कारण से मुझे लगता है कि हमें नुकसान हुआ.’

चेन्नई के स्पिनर्स की बात करें तो बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर नूर अहमद ने चार ओवरों में 38 रन दिए. वहीं लेग स्पिनर राहुल चाहर के लिए भी दिन और भी खराब रहा. उन्होंने चार ओवर में 46 रन खर्च किए. दोनों ही गेंदबाज कोई विकेट नहीं ले पाए.

कुल मिलाकर गेंदबाजों के प्रदर्शन ठीक-ठाक रहा

गेंदबाजों के प्रदर्शन पर बात करते हुए ऋतुराज ने कहा, ‘मुझे लगता है कि हमारे गेंदबाजों का प्रदर्शन मिलाजुला रहा. कभी-कभी हमने बहुत अच्छी गेंदबाज़ी की. कभी-कभी हमने सही समय पर सही गेंदबाज़ी नहीं की. जब ओवर बहुत अच्छा जा रहा होता था, तभी हमने एक छक्का या चौका दे दिया. इसलिए मुझे लगता है कि दबाव ठीक से बन नहीं पाया.’

उन्होंने आगे कहा, ‘मुझे लगता है कि एक समय ऐसा आया जब रन रेट 11 रन प्रति ओवर तक पहुंच गया था, और फिर शायद उसके बाद कुछ अच्छे ओवर आए. यह बढ़कर 12 और 13 तक पहुंच सकता था. इसी तरह आप मोमेंटम हासिल करते हैं. इसलिए मुझे लगता है कि बीच के ओवरों में हमें वह मोमेंटम मिल नहीं पाया. यह निश्चित रूप से एक मुश्किल मैच था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा इसमें बहुत सी सकारात्मक बातें भी थीं.’ ऋतुराज ने बल्लेबाजों के प्रदर्शन की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रदर्शन के बाद बल्लेबाजों का हौसला बढ़ेगा.