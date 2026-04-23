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IPL 2026 के बीच इस खिलाड़ी पर टूटा दुखों का पहाड़, मां का लंबी बीमारी के बाद निधन

तेज गेंदबाज खलील अहमद इंजरी की वजह से सीजन से बाहर हो चुके हैं, ऐसे में अगर मुकेश चौधरी भी लंबे समय तक टीम से दूर रहते हैं, तो सीएसके की गेंदबाजी और कमजोर होगी.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Apr 23, 2026, 02:57 PM IST

Published On Apr 23, 2026, 02:57 PM IST

Last UpdatedApr 23, 2026, 02:57 PM IST

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आईपीएल 2026 के बीच चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाड़ी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. चेन्नई सुपर किंग्स के तेज़ गेंदबाज मुकेश चौधरी की मां प्रेम देवी का निधन हो गया है. रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश चौधरी की मां प्रेम देवी लगभग एक साल से गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं, उनका इलाज मुंबई के टाटा हॉस्पिटल में चल रहा था, जहां उनका निधन मंगलवार को हो गया. चेन्नई सुपरकिंग्स ने गुरुवार को पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी.

सीएसके ने पोस्ट किया, सीएसके परिवार मुकेश चौधरी की मां के निधन पर दुख जता रहा है, हम मुकेश और उनके परिवार के साथ हैं, इस बेहद मुश्किल समय में उन्हें अपनी दुआओं में रखते हैं.

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MI के खिलाफ होने वाले मैच का हिस्सा नहीं होंगे मुकेश

रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश चौधरी फिलहाल सीएसके टीम के साथ नहीं हैं और वह आज मुंबई इंडियंस के खिलाफ होने वाले मैच में उनके खेलने की संभावना नहीं है.

आईपीएल डेब्यू सीजन में मुकेश चौधरी ने चटकाए थे 16 विकेट

मुकेश चौधरी 2022 से ही सीएसके के साथ रहे हैं. 2022 में उनका आईपीएल डेब्यू हुआ था, उस सीजन 13 मैचों में 16 विकेट लेकर उन्होंने सुर्खियां बटोरी थीं. उस सीजन के बाद से इंजरी और दूसरे खिलाड़ियों की उपलब्धता की वजह से उन्हें ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला है, 2022 के बाद वह केवल 4 मैच खेल पाए हैं.

इस सीजन एक मैच में चटकाए हैं दो विकेट

आईपीएल 2026 में चौधरी सिर्फ 1 मैच खेल पाए हैं जिसमें उन्होंने 2 विकेट लिए हैं. सीएसके पहले ही खिलाड़ियों की इंजरी से जूझ रही है. तेज गेंदबाज खलील अहमद इंजरी की वजह से सीजन से बाहर हो चुके हैं, ऐसे में अगर मुकेश चौधरी भी लंबे समय तक टीम से दूर रहते हैं, तो सीएसके की गेंदबाजी और कमजोर होगी.

INPUT- IANS

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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