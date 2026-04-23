IPL 2026 के बीच इस खिलाड़ी पर टूटा दुखों का पहाड़, मां का लंबी बीमारी के बाद निधन

तेज गेंदबाज खलील अहमद इंजरी की वजह से सीजन से बाहर हो चुके हैं, ऐसे में अगर मुकेश चौधरी भी लंबे समय तक टीम से दूर रहते हैं, तो सीएसके की गेंदबाजी और कमजोर होगी.
Published On Apr 23, 2026, 02:57 PM IST
Last UpdatedApr 23, 2026, 02:57 PM IST
CSK
आईपीएल 2026 के बीच चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाड़ी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. चेन्नई सुपर किंग्स के तेज़ गेंदबाज मुकेश चौधरी की मां प्रेम देवी का निधन हो गया है. रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश चौधरी की मां प्रेम देवी लगभग एक साल से गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं, उनका इलाज मुंबई के टाटा हॉस्पिटल में चल रहा था, जहां उनका निधन मंगलवार को हो गया. चेन्नई सुपरकिंग्स ने गुरुवार को पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी.
सीएसके ने पोस्ट किया, सीएसके परिवार मुकेश चौधरी की मां के निधन पर दुख जता रहा है, हम मुकेश और उनके परिवार के साथ हैं, इस बेहद मुश्किल समय में उन्हें अपनी दुआओं में रखते हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश चौधरी फिलहाल सीएसके टीम के साथ नहीं हैं और वह आज मुंबई इंडियंस के खिलाफ होने वाले मैच में उनके खेलने की संभावना नहीं है.
मुकेश चौधरी 2022 से ही सीएसके के साथ रहे हैं. 2022 में उनका आईपीएल डेब्यू हुआ था, उस सीजन 13 मैचों में 16 विकेट लेकर उन्होंने सुर्खियां बटोरी थीं. उस सीजन के बाद से इंजरी और दूसरे खिलाड़ियों की उपलब्धता की वजह से उन्हें ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला है, 2022 के बाद वह केवल 4 मैच खेल पाए हैं.
आईपीएल 2026 में चौधरी सिर्फ 1 मैच खेल पाए हैं जिसमें उन्होंने 2 विकेट लिए हैं. सीएसके पहले ही खिलाड़ियों की इंजरी से जूझ रही है. तेज गेंदबाज खलील अहमद इंजरी की वजह से सीजन से बाहर हो चुके हैं, ऐसे में अगर मुकेश चौधरी भी लंबे समय तक टीम से दूर रहते हैं, तो सीएसके की गेंदबाजी और कमजोर होगी.
INPUT- IANS