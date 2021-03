आईपीएल (IPL 2021) का आयोजन जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है. वैसे-वैसे इसे लेकर गतिविधियां भी तेज हो गई है. बुधवार को महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की कप्‍तानी वाली चेन्‍नई सुपर किंग्‍स (Chennai Super Kings) ने आगामी सीजन के लिए अपनी नई जर्सी शेयर की. इसके बाद बड़ी संख्‍या में फैन्‍स ने इसपर अपने रिएक्‍शन भी दिए.

ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) की तरफ से भी उनके सामने डिमांड रख दी गई. जडेजा ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि उन्‍हें इस सीजन के लिए लार्ज साइज की जर्सी चाहिए. फ्रेंचाइजी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसपर जवाब देते हुए लिखा गया, “जरूर सर, मुंबई में आपको डिलीवरी के लिए रिजर्व कर ली गई है. आप जल्‍द से जल्‍द टीम के साथ जुड़ें.”

Thala Dharisanam! #WearOnWhistleOn with the all new #Yellove! #WhistlePodu 💛🦁

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) March 24, 2021