Live Score CSK vs GT, IPL 2026: चेन्नई सुपरकिंग्स vs गुजरात टाइटंस, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

Chennai Super Kings vs Gujarat Titans Match Scorecard and Updates

Edited By : Akhilesh Tripathi |Apr 26, 2026, 03:03 PM IST

CSK vs GT Live Score: आईपीएल 2026 के 37वें मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स और गुजरात टाइटंस की टीम आमने-सामने है. यह मुकाबला एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है. गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.

चेन्नई सुपर किंग्स (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवरटन, अकील होसेन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह

गुजरात टाइटंस (प्लेइंग इलेवन): साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), शाहरुख खान, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राशिद खान, अरशद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, मानव सुथार

Live Score CSK vs GT, IPL 2026: सरफराज खान खाता भी नहीं खोल सके, चेन्नई को तीसरा झटका. मोहम्मद सिराज ने दिलाई गुजरात टाइटंस को सफलता.

Live Score CSK vs GT, IPL 2026: कागिसो रबाडा ने एक ओवर में चटकाए दो विकेट. रबाडा ने संजू सैमसन के बाद आखिरी बॉल पर उर्विल पटेल का शिकार किया. उर्विल पटेल चार रन की पारी खेलकर पवेलियन लौटे.

Live Score CSK vs GT, IPL 2026: संजू सैमसन आउट, चेन्नई का पहला विकेट गिरा. संजू सैमसन 11 रन की पारी खेलकर कागिसो रबाडा की गेंद पर जोस बटलर को कैच थमा बैठे.

Live Score CSK vs GT, IPL 2026: सैमसन ने दिलाई CSK को अच्छी शुरुआत. चेन्नई की टीम ने पहले दो ओवर में 11 रन बनाए हैं. संजू सैमसन ने आईपीएल में पांच हजार रन पूरे कर लिए हैं.

Live Score CSK vs GT, IPL 2026: गुजरात टाइटंस ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला. चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए एक बदलाव. उर्विल पटेल आज का मुकाबला खेल रहे हैं.

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

IPL 2026: LSG से हिसाब चुकता करने उतरेगी KKR, ऐसा है हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

IPL 2026: LSG से हिसाब चुकता करने उतरेगी KKR, ऐसा है हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
IPL 2026: CSK vs GT, क्या महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे, प्लेइंग इलेवन में किसे मिलेगी जगह?

IPL 2026: CSK vs GT, क्या महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे, प्लेइंग इलेवन में किसे मिलेगी जगह?
कोहली के बाद श्रेयस अय्यर हैं चेज मास्टर, इरफान और कैफ हुए सरपंच के फैन

कोहली के बाद श्रेयस अय्यर हैं चेज मास्टर, इरफान और कैफ हुए सरपंच के फैन
IPL 2026: 'मेरा नया पसंदीदा खिलाड़ी', वैभव सूर्यवंशी के फैन हुए पैट कमिंस

IPL 2026: 'मेरा नया पसंदीदा खिलाड़ी', वैभव सूर्यवंशी के फैन हुए पैट कमिंस

RR हारी पर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने शतक के साथ रचे 11 कीर्तिमान

IPL 2026 We Deserved to lose says Axar Patel After Delhi Capitals Dropped 6 catches Against Punjab Kings

दिल्ली कैपिटल्स ने छोड़े 6 कैच, अक्षर पटेल बोले, 'हारना डिजर्व करते हैं'
IPL 2026 DC vs PBKS Karun Nair Dropped Shreyas Iyer Twice became villain of Delhi’s Defeat against Punjab Kings

नायर बने दिल्ली की हार के खलनायक, एक नहीं दो बार गंवाया हाथ में आया मैच
IPL 2026 WATCH Delhi Capitals Batter Nitish Rana Hits 28 Runs in Xavier Bartlett Over Against Punjab Kings

6, 4, 4, 4,4,6... दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज ने पंजाब किंग्स को धुआं-धुआं कर दिया
These 7 Players Can make his Debut for India Just After IPL 2026 number 6 Will Surprise you

IPL के बाद ये 7 खिलाड़ी बना सकते हैं टीम इंडिया में जगह, नंबर 6 आपको करेगा हैरान
IPL 2026 Virat Kohli said his Partnership With Devdutt Padikkal was Game Changer Against Gujarat Titans

IPL 2026: विराट कोहली ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ किसे बताया गेम-चेंजर
IPL 2026 Only Vaibhav Sooryavanshi and Yashasvi Jaiswal a lone can not help Rajasthan Royals Cause There 3 other batter should take Responsibility

वैभव और जायसवाल के भरोसे ही नहीं होगा RR का काम, इन्हें भी उठानी होगी जिम्मेदारी