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IPL 2026 CSK vs KKR: लाइव स्कोर और अपडेट, कोलकाता को है पहली जीत की तलाश

इंडियन प्रीमियर लीग में आज चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच खेला जाएगा.

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By Bharat Malhotra

Last Updated on - April 14, 2026 7:07 PM IST

IPL VS CSK KKR

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CSK vs KKR: IPL 2026 में आज चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने अपने पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स को हराया था लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम कोई मैच नहीं जीत पाई है. महेंद्र सिंह धोनी के खेलने की आज के मैच में भी कोई उम्मीद नहीं है. लेकिन संजू सैमसन की पिछले मैच में लगी सेंचुरी से चेन्नई सुपर किंग्स के हौसले बुलंद हैं. चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ही ऐसी टीम है जिसने 2 या से ज्यादा बार आईपीएल ट्रॉफी जीती है. कोलकाता नाइट राइडर्स ने पांच बार आईपीएल का खिताब जीता है.

डेवाल्ड ब्रेविस के आने के बाद चेन्नई की टीम का संतुलन बेहतर दिख रहा है. हालांकि यह बात तय है कि महेंद्र सिंह धोनी इस मैच में भी नहीं खेलेंगे. पेसर गुरजपनीत सिंह का नाम भी टीम में नजर आना तय है.

चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी- XI: संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, सरफराज खान, जेमी ओवरटन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, खलील अहमद, गुरजापनीत सिंह

कोलकाता के लिए टेंशन यह है कि वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म अच्छा नहीं है. लेकिन चेपॉक उनका घरेलू मैदान है. घरेलू क्रिकेट में वह तमिलनाडु के लिए ही खेलते हैं. तो चक्रवर्ती का चक्रव्यूह यहां काम आ सकता है.

कोलकाता नाइट राइडर्स की गेंदबाजी-पहली XI: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, रमनदीप सिंह, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, कार्तिक त्यागी, वैभव अरोड़ा

IPL 2026 CSK vs KKR: लाइव स्कोर और अपडेट: कैसी है कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग इलेवन

कोलकाता नाइट राइडर्स की गेंदबाजी-पहली XI: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, रमनदीप सिंह, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, कार्तिक त्यागी, वैभव अरोड़ा

IPL 2026 CSK vs KKR: लाइव स्कोर और अपडेट: कैसी है चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग इलेवन

चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी- XI: संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, सरफराज खान, जेमी ओवरटन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, खलील अहमद, गुरजापनीत सिंह

IPL 2026 CSK vs KKR: लाइव स्कोर और अपडेट: KKR ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला

IPL 2026 CSK vs KKR: लाइव स्कोर और अपडेट: KKR के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. रहाणे ने कहा है कि टीम को भले ही पिछले मैच में हार मिली हो लेकिन टीम ने अच्छा क्रिकेट खेला. केकेआर की टीम में नवदीप सैनी की जगह वरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है. वहीं चेन्नई ने कोई बदलाव नहीं किया है.

IPL 2026 CSK vs KKR: लाइव स्कोर और अपडेट: नमस्कार, मैच नंबर 22 मे आपका स्वागत

IPL 2026 CSK vs KKR: लाइव स्कोर और अपडेट: नमस्कार, मैच नंबर 22 मे आपका स्वागत है. यह मुकाबला चेन्नई के एम. चिदंबरम स्टेडियम पर खेला जा रहा है.

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