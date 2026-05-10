CSK vs LSG Live Score: चेन्नई सुपरकिंग्स vs लखनऊ सुपरजायंट्स, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants Match Scorecard and Updates

CSK vs LSG Live Score: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम आईपीएल 2026 के 53वें मैच में आमने-सामने है. यह मुकाबला एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में खेला जा रहा है. चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.

लखनऊ सुपर जाइंट्स (प्लेइंग इलेवन): मिशेल मार्श, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), एडेन मार्कराम, अक्षत रघुवंशी, हिम्मत सिंह, शाहबाज अहमद, मोहम्मद शमी, दिग्वेश सिंह राठी, प्रिंस यादव

चेन्नई सुपर किंग्स (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, अकील होसेन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, मुकेश चौधरी

पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स फिलहाल प्वाइंट्स टेबल में छठे पायदान पर मौजूद है. टीम ने अब तक 10 में से 5 मैच जीते हैं, जबकि इतने ही मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा. सीएसके ने अपने पिछले दो मुकाबलों में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 8-8 विकेट से मैच जीतकर शानदार फॉर्म हासिल की है. चेन्नई सुपर किंग्स का लक्ष्य अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए इस सीजन की अपनी छठी जीत दर्ज करना होगा, ताकि वे प्लेऑफ में जगह बनाने के और करीब पहुंच सके.

दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स 10 में से 7 हार झेलकर प्वाइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर मौजूद है। हालांकि, लगातार 6 हार के बाद टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ अपना पिछला मुकाला 9 रन से जीता था। भले ही एलएसजी के प्लेऑफ में पहुंचने की संभावनाएं बेहद कम हैं, लेकिन यह टीम शेष मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज करते हुए दौड़ में बने रहने के साथ अन्य टीमों का समीकरण बिगाड़ सकती है.

इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में अब तक दोनों टीमों के बीच 6 मैच खेले गए हैं, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स ने तीन मैच जीते, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स दो बार विजयी रही है, एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला था.