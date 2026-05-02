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CSK VS MI: मुंबई इंडियंस के पास बदला लेने का मौका, क्या टूटेगा हार का सिलसिला ?

मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन चेन्नई सुपरकिंग्स से भी खराब रहा है. मुंबई इंडियंस सीजन के 8 मैचों में सिर्फ 2 मैच जीत सकी है और अंकतालिका में नौवें स्थान पर है.

Edited By : Akhilesh Tripathi |May 02, 2026, 04:59 PM IST

Published On May 02, 2026, 04:59 PM IST

Last UpdatedMay 02, 2026, 04:59 PM IST

CSK VS MI

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CSK VS MI IPL 2026:आईपीएल 2026 का 44वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच एमए चिदंबरम स्टेडियम में अब से थोड़ी देर बाद आमने- सामने होगी. सीएसके और एमआई दोनों ही लीग के इतिहास की सबसे सफल टीमें हैं, दोनों के पास 5-5 आईपीएल खिताब हैं, हालांकि मौजूदा सीजन में दोनों ही टीमों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. पिछले मैच में जब दोनों टीमें आमने-सामने हुई थी, वहां चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम ने बाजी मारी थी, आज मुंबई इंडियंस के पास पिछले मैच में मिली हार का बदला लेने का मौका है.

चेन्नई सुपर किंग्स तीन जीत के साथ छह अंक लेकर अंकतालिका में सातवें स्थान पर है. टीम को अगर प्लेऑफ में पहुंचना है तो बाकी के छह मैचों में कम से कम पांच मैच जीतने होंगे, इसलिए अपने घर में सीएसके एमआई के खिलाफ जीत दर्ज करने के लिए पूरी जान लगाएगी।

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सिर्फ दो मैच जीत सकी है मुंबई इंडियंस की टीम

मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन चेन्नई सुपरकिंग्स से भी खराब रहा है. मुंबई इंडियंस सीजन के 8 मैचों में सिर्फ 2 मैच जीत सकी है और अंकतालिका में नौवें स्थान पर है. मुंबई इंडियंस ने कई बार ऐसी ही स्थितियों से निकलते हुए प्लेऑफ में जगह बनाई है, इस बार भी टीम को अगर प्लेऑफ में जाना है, तो बाकी के सभी छह मैच जीतने होंगे और इसकी शुरुआत सीएसके के खिलाफ करनी होगी. मुंबई इंडियंस को सीजन के पहले मुकाबले में अपने घरेलू मैदान वानखेड़े स्टेडियम में सीएसके के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, मुंबई इंडियंस उस हार का बदला लेने की कोशिश भी करेगी.

हेड टू हेड

दोनों टीमों के बीच अब तक 40 मैच खेले गए हैं. मुंबई इंडियंस ने 21 जबकि चेन्नई सुपरकिंग्स ने 19 मैचों में जीत हासिल की है.

चेन्नई में पिच और मौसम का हाल

सीएसके के लिए एमएस धोनी और एमआई के लिए रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं, इस बात को लेकर भी फैंस के बीच उत्सुकता है. पिच की बात करें तो मैच पिच नंबर 5 पर खेला जाएगा, यह वही पिच है जिस पर पंजाब किंग्स ने 210 रन का लक्ष्य हासिल किया था, पिछले पांच मैचों में 192 रन के औसत स्कोर के साथ, पिच बल्लेबाजी के अनुकूल हो गई है. चेन्नई में मैच के दौरान तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। दिन में धूप खिली रहेगी, बारिश की संभावना दो प्रतिशत है.

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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