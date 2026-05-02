CSK vs MI Live Score, IPL 2026: चेन्नई सुपरकिंग्स vs मुंबई इंडियंस, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

Chennai Super Kings vs Mumbai Indians match Scorecard and Updates
Published On May 02, 2026, 06:46 PM IST
CSK vs MI Live Score, IPL 2026: आईपीएल 2026 के 44वें मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स और मुंबई इंडियंस की टीम आमने- सामने है. यह मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है. मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया है. मुंबई के लिए रघु शर्मा डेब्यू कर रहे हैं. वहीं चेन्नई की टीम में भी दो बदलाव है. गुरजपनीत सिंह की जगह रामकृष्ण घोष और अकील हुसैन की जगह प्रशांत वीर को मौका दिया गया है.
मुंबई इंडियंस (प्लेइंग इलेवन): विल जैक, रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, नमन धीर, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), रॉबिन मिंज, ट्रेंट बोल्ट, कृष भगत, जसप्रित बुमरा, अल्लाह गजनफर
इम्पैक्ट सब- राज बावा, रघु शर्मा, मयंक रावत, शार्दुल ठाकुर, अश्वनी कुमार
चेन्नई सुपर किंग्स (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, रामकृष्ण घोष, प्रशांत वीर, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी
इम्पैक्ट सब- कार्तिक शर्मा, अकील होसेन, सरफराज खान, मैथ्यू शॉर्ट, गुरजापनीत सिंह