IPL 2026 में क्या है CSK की सबसे बड़ी परेशानी, दिग्गज सुनील गावस्कर ने दिया जवाब

पूर्व भारतीय दिग्गज ने कहा, , जब कई टीमें बल्लेबाज़ी में इतनी गहराई रखती हैं, तो चेन्नई को अपनी गेंदबाज़ी को ठीक करना होगा.

CSK

चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम ने आईपीएल 2026 में खराब शुरुआत की है. चेन्नई की टीम को दो लगातार मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. दो लगातार हार के बाद भारत के पूर्व दिग्गज सुनील गावस्कर ने चेन्नई सुपरकिंग्स को लेकर बड़ा बयान दिया है. सुनील गावस्कर का मानना ​​है कि पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स की मुख्य चिंता उनकी गेंदबाज़ी है, और उन्हें इस पर ध्यान देने की जरुरत है ताकि वे अपने अभियान को फिर से पटरी पर ला सकें.

CSK इस सीज़न के अपने पहले दो मैच हार चुकी है, जिसमें शुक्रवार को पंजाब किंग्स के हाथों मिली पांच विकेट की हार भी शामिल है.

चेन्नई को अपनी गेंदबाज़ी को ठीक करना होगा: गावस्कर

स्टार स्पोर्ट्स के शो पर सुनील गावस्कर ने कहा, अब तक हमने जो देखा है, उसके हिसाब से CSK के लिए बाकी टूर्नामेंट में सबसे बड़ी चिंता उनकी गेंदबाज़ी होगी, इसका मतलब है कि उन्हें अपने गेंदबाज़ों को मौका देने के लिए लगातार 225-230 के आस-पास रन बनाने होंगे. उन्होंने कहा कि ज़्यादातर टीमों के पास अब बल्लेबाज़ी में काफी गहराई है, जैसा कि हमने पंजाब किंग्स के साथ देखा, जहां मार्कस स्टोइनिस नंबर 7 पर बल्लेबाज़ी करने आए और उन्होंने सही क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हुए गेंद को ज़ोरदार तरीके से हिट किया, जब कई टीमें बल्लेबाज़ी में इतनी गहराई रखती हैं, तो चेन्नई को अपनी गेंदबाज़ी को ठीक करना होगा.

आयुष म्हात्रे नंबर तीन के लिए अच्छी पोजिशन: गावस्कर

गावस्कर ने कहा, मेरा मानना ​​है कि आयुष म्हात्रे के लिए नंबर 3 एक अच्छी पोज़िशन है, उन्होंने अंडर-19 सेटअप में निचले क्रम में बल्लेबाज़ी की है, लेकिन नंबर 3 उनके लिए काफी मुफीद साबित हो सकता है. उन्होंने कहा कि पिछले मैच में वह पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं दिखा. नई पीढ़ी की सोच की यही तो खूबसूरती है; वे अतीत के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, बल्कि वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यह एक शानदार रवैया है.

रोहित शर्मा की फिटनेस की भी तारीफ

भारतीय दिग्गज ने कहा,हम सभी ने रोहित शर्मा की शारीरिक स्थिति में आया बदलाव देखा है, उन्होंने साफ तौर पर बहुत कड़ी मेहनत की है और उसके नतीजे भी साफ नज़र आ रहे हैं, उनके फुटवर्क में तेज़ी आई है, उनमें ज़्यादा ऊर्जा है, और इसकी वजह से उन्हें क्रीज़ पर ज़्यादा समय मिल रहा है. उन्होंने कहा कि शानदार बल्लेबाज़ अक्सर बल्लेबाज़ी को बेहद आसान बना देते हैं, लेकिन यह सब तैयारी और कड़ी मेहनत से ही मुमकिन होता है, हाल ही में उन्होंने जो कुछ शॉट्स खेले, उन्हें देखकर आपको रोहित के शुरुआती वाले दिनों की याद आ जाएगी, जब वह बल्लेबाज़ी को बेहद आसान बना देते थे.