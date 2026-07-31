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CTTC 2026: भारत का शानदार प्रदर्शन जारी, मिक्सड डबल्स के प्री-क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

मानुष शाह और मानव ठक्कर ने शुक्रवार को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में व्यक्तिगत व युगल मुकाबलों में भी अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा और प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली.

Edited By : Sameer Tiwari |Jul 31, 2026, 06:28 PM IST

Published On Jul 31, 2026, 06:28 PM IST

Last UpdatedJul 31, 2026, 06:28 PM IST

दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में खेली जा रही 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। पुरुष टीम को चैंपियन बनाने के बाद अब भारतीय पैडलर्स ने मिक्स्ड डबल्स (मिश्रित युगल) के प्री-क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है.

मानुष शाह और स्वास्तिका की जोड़ी अगले दौर में

गुरुवार को भारत को पुरुष टीम का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले मानुष शाह ने शुक्रवार को भी अपना जलवा बरकरार रखा. हाल ही में आईटीटीएफ रैंकिंग में करियर की सर्वश्रेष्ठ दूसरी रैंक हासिल करने वाले मानुष ने अपनी जोड़ीदार स्वास्तिका घोष के साथ मिलकर देश के ही आकाश पाल और सुतीर्था मुखर्जी को 12-10, 11-6, 11-13, 11-8 से हराया। अब राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में इस भारतीय जोड़ी का सामना मलेशिया के इम यिंग ली और ते यू होंग से होगा.

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मानव ठक्कर और तनीषा को भी मिली बड़ी जीत

सिंगल्स में दुनिया के 38वें नंबर के खिलाड़ी मानव ठक्कर ने तनीषा कोटेशा के साथ मिलकर मिक्स्ड डबल्स में बेहतरीन खेल दिखाया। इस भारतीय जोड़ी ने मलेशिया की एलिस ली सियान चांग और जिन जेन इम की जोड़ी को सीधे सेटों में 11-9, 11-9, 11-5 से मात दी। क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए अब मानव और तनीषा की भिड़ंत सिंगापुर के निकोलस टैन और ले यिन सी से होगी.

अनुषा-रोनित और पायस-सिंड्रेला का दमदार खेल

दिन के मुकाबलों की शुरुआत करते हुए अनुषा कुटुंबले और रोनित भंज की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के निकोलस वेन लम और यांगजी लियू को 11-9, 11-6, 7-11, 11-9 से हराकर अगले दौर का टिकट कटाया. वहीं, एक अन्य मुकाबले में पायस जैन और सिंड्रेला दास की जोड़ी ने भी एकतरफा खेल दिखाते हुए इंग्लैंड की अन्ना ग्रीन और बेंजामिन पिगॉट को 11-2, 11-3, 11-7 से हराकर प्री-क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया

Sameer Tiwari

Sameer Tiwari

इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2025 से क्रिकेट कंट्री के सोशल मीडिया के साथ जुड़ा शुरुआत से ही खेल में काफी रुचि थी, क्रिकेट खेलना, देखना भी पसंद रहा है, वर्तमान में मल्टीमिडिया जर्नलिस्ट के रुप में कार्य कर रहा हूं

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