CTTC 2026: भारत का शानदार प्रदर्शन जारी, मिक्सड डबल्स के प्री-क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में खेली जा रही 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। पुरुष टीम को चैंपियन बनाने के बाद अब भारतीय पैडलर्स ने मिक्स्ड डबल्स (मिश्रित युगल) के प्री-क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है.

मानुष शाह और स्वास्तिका की जोड़ी अगले दौर में

गुरुवार को भारत को पुरुष टीम का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले मानुष शाह ने शुक्रवार को भी अपना जलवा बरकरार रखा. हाल ही में आईटीटीएफ रैंकिंग में करियर की सर्वश्रेष्ठ दूसरी रैंक हासिल करने वाले मानुष ने अपनी जोड़ीदार स्वास्तिका घोष के साथ मिलकर देश के ही आकाश पाल और सुतीर्था मुखर्जी को 12-10, 11-6, 11-13, 11-8 से हराया। अब राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में इस भारतीय जोड़ी का सामना मलेशिया के इम यिंग ली और ते यू होंग से होगा.

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मानव ठक्कर और तनीषा को भी मिली बड़ी जीत

सिंगल्स में दुनिया के 38वें नंबर के खिलाड़ी मानव ठक्कर ने तनीषा कोटेशा के साथ मिलकर मिक्स्ड डबल्स में बेहतरीन खेल दिखाया। इस भारतीय जोड़ी ने मलेशिया की एलिस ली सियान चांग और जिन जेन इम की जोड़ी को सीधे सेटों में 11-9, 11-9, 11-5 से मात दी। क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए अब मानव और तनीषा की भिड़ंत सिंगापुर के निकोलस टैन और ले यिन सी से होगी.

अनुषा-रोनित और पायस-सिंड्रेला का दमदार खेल

दिन के मुकाबलों की शुरुआत करते हुए अनुषा कुटुंबले और रोनित भंज की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के निकोलस वेन लम और यांगजी लियू को 11-9, 11-6, 7-11, 11-9 से हराकर अगले दौर का टिकट कटाया. वहीं, एक अन्य मुकाबले में पायस जैन और सिंड्रेला दास की जोड़ी ने भी एकतरफा खेल दिखाते हुए इंग्लैंड की अन्ना ग्रीन और बेंजामिन पिगॉट को 11-2, 11-3, 11-7 से हराकर प्री-क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया