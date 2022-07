कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आगाज 29 जुलाई को हुआ था लेकिन भारत के मेडल का खाता दूसरे दिन यानी 30 जुलाई को जाकर खुला। वेटलिफ्टिंग में भारत को संकेत महादेव सरगर ने पहला मेडल यानी सिल्वर मेडल दिलाया। इसके कुछ देर बाद ही गुरुराज पुजारी ने वेटलिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया।

संकेत महादेव सरगर ने पुरुषों के 55 किलो ग्राम वर्ग में सिल्वर जीता जबकि गुरुराज पुजारी ने 61 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया।

2️⃣nd medal for ?? at @birminghamcg22 ?

What a comback by P. Gururaja to bag ? with a total lift of 269 Kg in the Men’s 61kg Finals?‍♂️ at #B2022

Snatch- 118kg

Clean & Jerk- 151kg

With this Gururaj wins his 2nd consecutive CWG medal ?

Congratulations Champ!#Cheer4India pic.twitter.com/UtOJiShUvS

— SAI Media (@Media_SAI) July 30, 2022