भारत के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स (राष्ट्रमंडल खेल) 2022 सत्र के लिए राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं दीं है।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) और इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) द्वारा इसके शामिल करने के लिए सफलतापूर्वक पैरवी करने के बाद महिला क्रिकेट राष्ट्रमंडल खेलों में पदार्पण करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

महिला टूर्नामेंट 29 जुलाई से 7 अगस्त के बीच होगा और टी20 प्रारूप में खेला जाएगा। हालांकि, विश्व स्तर पर यह महिला क्रिकेटरों के लिए पहला अनुभव होगा। इस खेल को पहले भी पुरूष श्रेणी में प्रदर्शित किया गया था, जब मलेशिया के कुआलालंपुर में 1998 के संस्करण के दौरान लिस्ट ए पुरुषों का 50 ओवर का टूर्नामेंट आयोजित किया गया था।

विराट कोहली ने ट्वीट करते हुए कहा, ‘भारतीय महिला क्रिकेट टीम और राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले हमारे सभी एथलीटों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।’

My best wishes to the Indian women’s cricket team and all our athletes participating in the Commonwealth Games. ???

