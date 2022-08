नई दिल्ली: भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने मंगलवार को बर्मिघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भारत के पदक विजेताओं और प्रतिभागियों को बधाई दी। भारत सोमवार को संपन्न हुए राष्ट्रमंडल गेम्स में 22 स्वर्ण, 15 रजत और 23 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा।

कोहली ने अपने कू अकाउंट पर एक तस्वीर साझा की, जिसमें सभी भारतीय एथलीटों को पदक जीत के बाद जश्न मनाते देखा जा सकता है। साथ ही उन्होंने ट्वीटर पर पोस्ट भी साझा की, जिसमें भारत के सभी पदक विजेता शामिल है ।

You have brought great laurels for our country. Congratulations to all our winners and the participants of CWG 2022. We are so proud of you. Jai Hind ??? pic.twitter.com/phKMn7MMdY

