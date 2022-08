बर्मिंघम। ऑलराउंडर स्नेह राणा की तनावपूर्ण अंतिम ओवरों में कसी गेंदबाजी की बदौलत भारतीय महिला क्रिकेट टीम शनिवार को यहां मेजबान इंग्लैंड को चार रन से हराकर राष्ट्रमंडल खेलों के फाइनल में पहुंच गयी।

जीत के लिये 165 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही इंग्लैंड की टीम तीन विकेट पर 132 रन बनाकर अच्छी स्थिति में थी। मेजबानों को 24 गेंद में महज 33 रन चाहिए थे लेकिन ऑफ स्पिनर राणा (चार ओवर में 28 रन देकर दो विकेट) ने बेहद अच्छी गेंदबाजी की। उन्होंने 18वें ओवर में केवल तीन रन और अंतिम ओवर में नौ रन दिये।

इंग्लैंड की टीम सोफी एक्लेस्टोन के अंतिम गेंद में छक्के के बावजूद 20 ओवर में छह विकेट पर 160 रन ही बना सकी। इस तरह हरमनप्रीत कौर की टीम ने लार्ड्स के मैदान पर 2017 वनडे विश्व कप के फाइनल में मिली हार का बदला चुकता किया।

बल्लेबाजी में जहां स्मृति मंधाना की 32 गेंद में तीन छक्के और आठ चौके जड़ित 61 रन पारी देखने में जितनी लुभावनी लगी, उतनी ही राणा, दीप्ति शर्मा (चार ओवर में 18 रन देकर एक विकेट) और पूजा वस्त्राकर (तीन ओवर में 20 रन) की दबाव में की गयी गेंदबाजी दमदार रही जिसमें ‘लाइन एवं लेंथ’ में कोई गलती नहीं हुई।

हरमनप्रीत ने शेफाली वर्मा से भी गेंदबाजी करायी जिन्होंने 16वें ओवर में घरेलू टीम को 15 रन दे दिये जिसके बाद मुकाबला इंग्लैंड के पक्ष में दिखने लगा था। लेकिन दीप्ति और राणा ने अगले क्रमश: 17वें और 18वें ओवर में केवल छह रन दिये।

